Economista asegura que el "Gobierno va a crear un mercado negro de gasoil"

En declaraciones a MDZ, Julián Rojo, economista y director del departamento técnico del Instituto General Mosconi se refirió al cobro diferencial del combustible para vehículos extranjeros, y señaló: "El faltante es del 10% del volumen total de gasoil que se consume en Argentina, es una estimación aproximada. Una cosa es que falte el 10% de la demanda durante unos días, y otra es que te falte durante meses. Más allá de eso, lo más trascendente es que el problema lleva dos meses, tiene una incidencia en el 70 u 80% del territorio, es significativo y es tarde para reaccionar porque ya están viéndose los efectos".

Al respecto, abundó en señalar que "la importación es mayormente gasoil para centrales térmicas, no pasa por el mercado local. Después está el gasoil que se refina localmente que viene cayendo desde 2016 y hoy se produce menos que en 2010. Hubo un cambio en la refinación y quiero decir que hoy se produce más naftas que en 2010 y menos gasoil. Esto tiene consecuencias, hay un poco más de importación para abastecer el mercado de gasoil que llegó a tensiones luego de la pandemia y la guerra".

Para Rojo, el problema es de larga data y llega a su pico máximo en un año de grandes dificultades por el escenario global. En sus estimaciones indico que "hay un problema de precios en el fondo de la cuestión y de estructura jurídica y de normativa. Durante mucho tiempo, como los precios locales estaban arbitrados con los internacionales, era indiferente importar gasoil y producir un poco más de nafta. El problema es que eso conviene durante un tiempo, pero cuando el mundo te da la espalda, se vuelve en contra. El gasoil no está y se debe a la imprevisión del estado que no hizo estudios de estimación de oferta y demanda para prevenir el faltante y tomar una decisión. Desde el año pasado que venía subiendo la demanda notablemente. Ya sabíamos que el mercado internacional estaba con una tensión importante, precios que aumentaban y dificultad para conseguir cargamentos a gran escala. Sin embargo, no se tomaron. Creo que el agravante de los últimos dos meses fue la disparada de precios internacionales respecto de los locales".

Aseveró que el desdoblamiento de precios llevará inevitablemente a un mercado negro de combustibles. Ejemplificó diciendo: "Con este esquema, pronto alguien va a ir a cargar a precio para nacionales y lo venderá en un patio trasero a un valor menor que el fijado para extranjeros en el surtidor".

Otra vez en la Argentina se cumple aquello de que "en donde hay una necesidad, alguien monta un curro".