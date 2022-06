Por qué los diputados de Carrió quieren aprobar la Boleta Única Papel

Luego de que la exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunciara públicamente que “la política siempre recibió plata de Techint” para financiar sus campañas electorales, Juan Manuel López, diputado nacional del movimiento, defendió la postura de su líder y remarcó que el proyecto de Boleta Única de Papel es la iniciativa adecuada para bajar “los costos de las campañas políticas para que Argentina se vuelva más transparente electoralmente”.

Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica.

La exdiputada nacional acusó al kirchnerismo y a todos los partidos políticos del país de haber recibido plata del empresariado para financiar sus campañas electorales, además destacó que su partido político nunca recibió plata de un privado. En línea con estas declaraciones, el diputado nacional Juan Manuel López argumentó que tienen prohibido como partido recibir dinero, ya que ajusta el espacio político a un interés externo.

“Este financiamiento privado no lo ejercemos, porque no nos permite ser libres cuando ejercemos nuestras tareas como políticos. No tenemos problema en juntarnos a conversar con el empresariado, pero nunca le pediremos un favor que nos favorezcan a nuestras campañas. Tenemos el orgullo de pertenecer a un partido que nunca recibió plata de un privado”, comentó el legislador nacional.

“Se sabe que el grupo Techint es muy solvente y reconocido en el mundo, que ha financiado tanto a políticos como a los partidos políticos. Esto no me asusta en reconocerlo y es bueno para poder cambiarlo”, agregó.

Tomando este argumente es que el legislador defendió el proyecto de la Boleta Única Papel, ya que, según expresó, bajará el gasto político de los partidos. López indicó que la mayor parte del dinero de las campañas está destinado a la impresión de boletas y a la logística. “Por eso es clave este proyecto, ya que les permite tener a los ciudadanos todas las opciones políticas y no sufrir el robo de boletas. También, la iniciativa borra la excusa de que para hacer política se necesita mucha plata”, aseguró.

El diputado que pertenece a la Coalición Cívica sostuvo que tienen muchas expectativas para que el proyecto obtenga sanción inicial y, de esta forma, llegue a Senadores. “Los votos serán ajustados, pero tenemos expectativas que también sea tratada por los senadores y dependen especialmente de Cristina Fernández de Kirchner. Yo les diría que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es encontrar la salida de esta situación triste de la que estamos a través de elecciones limpias y justas con la boleta única”, concluyó.