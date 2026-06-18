Causa AFA: Pablo Toviggino fracasó nuevamente en su intento de apartar al juez que lo procesó junto a "Chiqui" Tapia

La Cámara en lo Penal y Económico volvió a respaldar al magistrado Diego Amarante al rechazar un planteo de recusación donde el tesorero de la AFA señalaba una supuesta maniobra de “forum shopping”.

En un nuevo fallo unipersonal, el camarista Roberto Hornos respaldó una vez más al juez Diego Amarante al frente de una causa en la que ya procesó a Pablo Toviggino, al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros directivos por presunta retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes.

En la resolución a la que tuvo acceso MDZ, el magistrado Hornos desestimó los argumentos de la defensa del tesorero de la AFA, que había vuelto a invocar la causal de “enemistad manifiesta”, esta vez invocando que Amarante habría actuado con arbitrariedad y parcialidad al dar distinto tratamiento a presentaciones realizadas por la defensa y a una ampliación de denuncia impulsada por ARCA.

El eje de la discusión giró en torno a una denuncia presentada por la defensa de Pablo Toviggino, que denunció una supuesta maniobra de “forum shopping”, es decir, una estrategia para direccionar la investigación hacia un juzgado determinado y privar a los imputados de su juez natural. Los abogados sostuvieron que el juez de primera instancia ignoró deliberadamente ese planteo mientras sí dio trámite a una presentación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sin embargo, la Sala A de la Cámara en lo Penal y Económico concluyó que ninguno de esos argumentos demuestra una enemistad personal ni una pérdida de imparcialidad por parte del juez. En el fallo, Hornos remarcó que no existen “elementos objetivos” que permitan acreditar animosidad o aversión del magistrado hacia el imputado y recordaron que la recusación es un mecanismo excepcional que no puede utilizarse para desplazar jueces por discrepancias con sus decisiones procesales.

Por otra parte, el camarista señaló que la hipótesis de un supuesto acuerdo entre el Amarante y quienes impulsaron nuevas denuncias ya había sido analizada y descartada en resoluciones anteriores. Por lo que a su criterio, la defensa no aportó hechos novedosos capaces de justificar el apartamiento.