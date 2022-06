El peronismo de Guaymallén pidió desafiliar a Luis Lobos del Partido Justicialista

Rafael Moyano, senador provincial del Frente de Todos, solicitó este miércoles la desafiliación al Partido Justicialista del exintendente de Guaymallén Luis Lobos, quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión por corrupción. Resta que la presidenta del espacio, Anabel Fernández Sagasti, tenga en cuenta la petición.

En diálogo con MDZ, Moyano profundizó acerca de los fundamentos que lo llevaron a tomar esta decisión. "El peronismo no tiene nada que ver con Lobos", afirmó el legislador provincial.

Ante la consulta de si se trata de una forma de limpiar la imagen del partido, sostuvo: "No es limpiar la imagen del PJ. Venimos planteando hace tiempo que ese no debe ser el mensaje. Venimos insistiendo en que debe ser de responsabilidad política y tiene que ver con que había una denuncia que con el tiempo tuvo otro color". Y añadió que "antes no se podía pedir la desafiliación porque debía expedirse la Justicia. Hasta ese momento era inocente, por ende no se podía acudir a la desafiliación".

Respecto de la causa judicial en torno a Lobos, acusó que "también se tendría que haber investigado a otros concejales y asesores, que hoy muchos están con Marcelino Iglesias (actual intendente). Muchos eran de la oposición y aprobaron presupuestos u obras".

El senador peronista Rafael Moyano. Foto: Twitter Rafael Moyano.

El pedido de Moyano, oriundo de Guaymallén, fue acompañado por el excandidato a concejal de dicha comuna, Juan Carlos Villegas. "Hoy presentamos por mesa de entrada junto a @JuanVillegasVP a la Presidencia del @PJ_Mza el pedido de la suspensión de manera inmediata de la afiliación de Luis Lobos por la necesidad imperiosa de acompañar desde lo institucional las sentencias dictadas por la Justicia", manifestó en su cuenta de Twitter.

Hoy presentamos por mesa de entrada junto a @JuanVillegasVP a la Presidencia del @PJ_Mza el pedido de la suspensión de manera inmediata de la afiliación de Luis Lobos por la necesidad imperiosa de acompañar desde lo institucional las sentencias dictadas por la Justicia. pic.twitter.com/ePR1rxWihD — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) June 8, 2022

La condena de Luis Lobos

El exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, fue condenado en 2019 a cuatro años y medio de prisión, mientras que su esposa, Claudia Sgró, a tres años y medio. Recién en abril de este año y tras el rechazo de las apelaciones, el fallo quedó firme y ahora cumplen la pena en la cárcel.

El exjefe comunal se encuentra actualmente en el Complejo Penitenciario Nro 2 de San Felipe, y su esposa en el penal de mujeres de El Borbollón.

Lobos y Sgró fueron condenados por la Justicia, acusados de la contratación de "ñoquis" en la Municipalidad de Guaymallén. De acuerdo a la investigación, estas personas Ingresaban como empleados municipales pero en realidad no trabajaban, sino que se utilizaban sus datos para el cobro de dinero estatal que finalmente terminaba en los bolsillos de la pareja.