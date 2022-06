La advertencia que Matías Kulfas le hizo a Alberto Fernández antes de irse

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, contó que el ahora exministro de Producción, Matías Kulfas, insistió en tener una reunión con Alberto Fernández antes de irse. Encuentro al que el presidente se negaba, porque estaba ofendido. En el mismo, le hizo una advertencia que luego fue una realidad.

"Hasta ayer a las 12 del mediodía, Kulfas no tenía garantizada la reunión con el presidente, quien estaba ofendido por la forma en la que se manejó. Estaba a punto de irse del gabinete sin hablar con Alberto Fernández, pero le mandó a decir que tenía algo que contarle, entonces finalmente recibió la confirmación del encuentro", comenzó contando Burgueño.

Allí fue cuando dejó la cartera, "se fue aplaudido (no es normal que un funcionario se vaya así) por los empleados del ministerio. Y finalmente se encontró con Alberto Fernández y le advirtió: 'Quiero avisarte, por una cuestión de lealtad y por qué no de amistad con vos, que una vez que yo me vaya publicaré una carta que diga todo. No me voy a callar y me voy a defender'".

Terminó la reunión y finalmente se publicaron las 14 carillas redactadas durante el fin de semana con puntillosidad. Para Carlos Burgueño, esta carta fue "una especie de testamento de fin de una etapa. Yo creo que acá termina el proyecto albertista, que es una cuestión más política que económica. Si alguien pensaba que había un albertismo, finalizó con la carta de Kulfas".

La carta de Kulfas

En una parte de la carta que publicó Kulfas habló sobre los motivos que originaron su renuncia: "La licitación del gasoducto de Vaca Muerta es responsabilidad de IEASA SA, cuyos miembros, al igual que el equipo de Energía, responden políticamente a la Sra. vicepresidenta. Ratifico lo dicho el viernes en el acto de los 100 años de YPF. Fueron declaraciones realizadas 'en on' y que quedarán registradas en radio AM 750 y formuladas ante los periodistas allí presentes".

En el repaso de su gestión, Kulfas expresó que el país no puede "dejar pasar el tren de la historia por internismos o mezquindades de algunas fuerzas políticas".

"Huelga adicionar la injusta acusación de la Sra. vicepresidenta le formulara al señalarle que usted (Alberto) tiene que utilizar la lapicera para formar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por la empresa IEASA", agregó Kulfas.

La carta completa, haciendo clic acá.