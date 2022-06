El contundente exabrupto de Patricia Bullrich que deja mal parados a sus aliados de JxC

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cargó duramente contra los "tibios" a los que les tiembla el pulso al momento de tomar decisiones y afirmó que en la política "hay mucho cagón". En este sentido, dijo que es necesario dejar atrás las discusiones que son "totalmente estériles" como si Hipólito Yrigoyen fue o no populista, y concentrarse en los problemas de fondo que atraviesa el país.

"Nosotros hoy tenemos que aprovechar la situación de un Gobierno que se cae, que está roto, que no tiene presidente, que demuestra a flor de piel sus contradicciones y nosotros unir esfuerzos en torno a lo que estamos haciendo que es un programa de gobierno", disparó la exministra de Seguridad durante una entrevista en A24.

Allí fue donde puso énfasis en la necesidad de contar con personas a los que no les tiemple la mano para sacar al país del lugar en el que está. "No solamente hay que llamar a los mejores. Hay que llamar a los que no les tiemble la mano, hay mucho cagón", remarcó.

“Con educación, valentía, seguridad y la posibilidad de hacer modificaciones de fondo: así vamos a cambiar”.



En Quilmes, en la Convención Liberal de @AperturaPba, coincidimos con @rlopezmurphy y un gran equipo en las ideas fundamentales para nuestra coalición republicana. pic.twitter.com/Fl7YQIX0Oi — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 7, 2022

"Hay que tener un equipo de personas que no solo sepan lo que hay que hacer sino que sean valientes, porque el saber solo no alcanza para una situación como la que tenemos en la Argentina", redobló la presidenta del PRO y dijo que "hay muchos que pasan los cuatro años y nadie se da cuenta de que pasaron por un cargo.

"Hay muchos que tienen miedo de que les metan una demanda", disparó la posible candidata presidencial sacando a la luz su perfil combativo.

"Es necesario que sepas cuándo tenés que sacar a la gente a que te ayude. Cómo tenés que hacer para ganarle a Roberto Baradel y que la educación funcione. Cómo tenés que hacer para que no te tomen empresas. Cómo tenés que hacer para hacer lo que tenés que hacer en el sur argentino y no regalar un metro más de tierra a los que no les corresponde y hacer las cosas en el marco de la ley", subrayó. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la economía.

"Hay que estar preparados, vos agarrás el Gobierno como viene. Si es una bomba nuclear tenés que tener los principales expertos para sacar todos los cablecitos que hagan que esa bomba nuclear se desactive y no te explote, porque ellos quieren que nos explote a nosotros", sentenció.