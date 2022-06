Alberto Fernández expuso a Matías Kulfas tras su ruidosa salida y respaldó a Cristina Fernández de Kirchner

El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la reciente y escandalosa salida del ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, luego de que se le atribuyeran operaciones de prensa en contra de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

"No me gustó lo que hizo Kulfas", aseveró el mandatario nacional.

En concreto, Fernández habló durante el brindis realizado por el Día del Periodista en las instalaciones de Casa Rosada y aseguró: "No me gustan los Off, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías. Lo que piensa Matías es lo que piensa él. No lo comparto".

“Mi preocupación es ver cómo funciona el Gobierno. Pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Kulfas. Lo hablé mucho con Sergio Massa cuya opinión pondero y vimos cómo encarrilar el momento que se estaba dando”, comentó acerca del arribo de Scioli a la cartera de Desarrollo Productivo.

Matías Kulfas fue apartado de su cargo este sábado.

Matías Kulfas fue apartado de su cargo este cargo luega de que Cristina Fernández de Kirchner manifestar su enojo por una serie de críticas en Off realizada hacia su persona y con autoría de Kulfas. En concreto, el exfuncionario denunció presuntas irregularidades en la licitación para la realización del Gasoducto Néstor Kirchner.

Dicha información en Off difundida desde su equipo de prensa señalaba que los funcionarios cristinistas en empresa Energía Argentina (Enarsa) habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto.