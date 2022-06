Mario Negri y una picante advertencia a Matías Kulfas tras su salida del Gobierno

Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados y referente de Juntos por el Cambio, advirtió a Matías Kulfas que "debería presentarse ante la Justicia a declarar rápidamente porque sino es cómplice de un posible delito", luego de que fuera apartado de su cargo frente al Ministerio de Desarrollo Productivo este último sábado.

En concreto, Kulfas puso en tela de juicio el accionar de funcionarios del círculo intimo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue acusado de realizar operaciones de prensa respecto a supuestas irregularidades en la ejecución del gasoducto Néstor Kirchner.

"La Justicia debe actuar de oficio", sostuvo en relación a los presuntos armados de licitación en favor de la empresa Techint.

Además, Negri, consideró que "el Gobierno está demostrando que es un barco a la deriva ya que no hay una sola señal que indique una dirección correcta en el medio de una sociedad que está con una anomia inmensa".

Matías Kulfas fue apartado de su cargo este último sábado.

"No queda nada en pie, van a dejar tierra arrasada en este país. No hay un solo tiro para el lado de la gente. Alberto Fernández no puede gobernar sin Cristina, ni gobernar con Cristina, porque en realidad quien diseñó esta estrategia de poder fue Cristina", comentó a Radio Rivadavia.

Sobre la decisión de apartar a Kulfas, declaró que "Alberto Fernández se desvive con congraciarse con Cristina Kirchner y se obsesiona con quedar bien con ella".

"En gestión el Gobierno está desmadrado no hay nada de gestión. Además políticamente (el oficialismo) está muy fracturado, lo vemos en el Congreso", dijo y sentenció de forma irónica que "el Gobierno está arriba de un ring tirando sopapos al aire con los ojos vendados".