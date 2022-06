Cristina Fernández de Kirchner bajo fuego amigo: de la suba del boleto a los "off the record"

El "off the record" de Matías Kulfas contra Cristina Fernández de Kirchner fue parte del "fuego amigo" que la Casa Rosada despliega sobre la vicepresidenta. Alberto Fernández mandó el jueves a Juan Manzur al Senado a anunciar una suba en el boleto de colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida que pareció estar dirigida a Horacio Rodríguez Larreta en medio de la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de subsidios al transporte impactó también en el kirchnerismo. Las 32 líneas de autobuses afectadas cruzan desde la Capital Federal al conurbano bonaerense con lo que la suba de tarifas afecta no sólo a los porteños sino también al núcleo duro de votantes de Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidente padece así el fuego amigo de la Casa Rosada no sólo en el debate del Frente de Todos a cielo abierto por la quita de subisidos y el precio de las tarifas y el boleto de colectivos, sino también por los "off the record" que provienen desde el seno del gabinete nacional y que motivaron el pedido de renuncia de Matías Kulfas al Ministerio de la Producción. Todo ocurre en medio de la tensa interna del Frente de Todos que tiene a Alberto Fernández ensayando un intento de emancipación del Instituto Patria.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", publicó Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter. El mensaje incluyó un retuit de Energía Argentina (Enarsa) en el que se denunció una información difundida por WhatsApp desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Kulfas.

Además del fuego amigo desde el gabinete nacional, el kirchnerismo también padece las medidas políticas de Martín Guzmán. Desde el Gobierno nacional, ante la consulta de MDZ, confirmaron que habrá un aumento para el sistema de transporte automotor de la zona AMBA. El Ministerio de Transporte de la Nación evalúa y analiza junto al Ministerio de Economía la situación de los últimos 3 años en los cuales no hubo incrementos al boleto y donde sin embargo hubo incrementos salariales no sólo en las paritarias somo que también se elevó el precio de los combustibles.

El proceso de la suba de tarifas al boleto de colectivos en el AMBA comienza con la confección de un proyecto de resolución con el nuevo cuadro de tarifas para transporte automotor y ferroviario que podría ser aprobado. Para no afectar el ánimo del kirchnerismo, desde el gobierno nacional aclararon que "se mantendrán los beneficios sociales de la tarjeta SUBE para todos con el 55% de descuento en la tarifa" para al menos 2.789.000 millones de usuarios de las tarjetas SUBE.

El Ministerio de Transporte junto a Martín Guzmán llamarán luego a un proceso de participación ciudadana para analizar el eventual incremento del boleto. Por ejemplo, los primeros análisis de incremento por parte de los equipos técnicos ubican aproximadamente en un aumento de $7,20 al boleto para la distancia 0 a 3 kms pasando de 18$ a $25,20.

La realización de esta actualización, según explican desde Casa Rosada, se debe a "la falta de igualdad que se tiene a nivel recursos con el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires, ya que la misma es la única ciudad del país con subsidios directos, es por ello que fue convocada CABA para continuar las conversaciones por el traspaso de las 32 líneas de colectivos a su ámbito y discutir el borrador de dicha transferencia que fue enviado oportunamente".