La chicana de Alfredo Cornejo contra Alberto Fernández y La Cámpora tras la salida de Kulfas

El senador nacional mendocino Alfredo Cornejo se refirió este sábado al pedido de renuncia que realizó el presidente Alberto Fernández al ministro de Producción, Matías Kulfas. El titular de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado lanzó una dura chicana contra el mandatario nacional y contra La Cámpora por la interna en el Gobierno nacional.

"Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a Cristina Fernández de Kirchner, pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off", publicó esta tarde el ex gobernador de Mendoza en su cuenta de Twitter.

De esta manera, Cornejo lanzó un tiro por elevación contra la falta de autoridad del presidente que se desprendió de uno de los ministros que le respondían políticamente, luego del enojo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por una información que circuló off the record y que atribuyó a al cartera conducida por Kulfas.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió Cristina Fernández esta mañana en su cuenta de Twitter, compartiendo un comunicado de Energía Argentina.

Por su parte, el presidente Fernández también tuiteó al respecto y sostuvo: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad", expresó.

Instantes después confirmaron desde la Casa Rosada que el jefe de Estado le solicitó la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas.