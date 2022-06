Alberto Fernández demostró que no puede ante CFK

El lunes, en Cañuelas, el presidente le dijo a Sergio Massa y Axel Kicilof, tras el encuentro por la inauguración de un tramo en la Ruta 3, que "no voy a ser un estorbo" para poder ganar las próximas elecciones. Acto seguido, uno de los funcionarios ahí presentes, apuntó: "ya está, ya se entregó. No dio para más". El viernes terminó la semana laboral recibiendo un airado reclamo de su vicepresidenta Cristina Fernández por la manera en que permite que se "fuguen los dólares que nos hacen falta favoreciendo a Techint", palabras más, palabras menos.

La renuncia que el presidente le pidió a Matías Kulfas tuvo lugar apenas se conoció el enojo de la vicepresidenta vía twitter por otro "off" de un funcionario albertista. Tras la derrota electoral de septiembre en las PASO también, por el mismo motivo, tuvo que abandonar la comunicación oficial Juan Pablo Biondi, a quien la vice había crucificado en una extensa carta donde sugirió la designación de Juan Manzur.

"Te juro que esto no estaba planificado... pero Matías quedó muy expuesto al someterse a ese off con Clarín", le dijo uno de los pocos que empezaron a entender la manera de pensar de Alberto Fernández. "Mirá vos cómo no pasó nada contra Juan Zabaleta, que también le contestó a Cristina Fernández de Kirchner con el tema de la lapicera. Él lo hizo poniendo la cara, sometiéndose a una entrevista, sin ocultar que no piensa como ella en ese aspecto".

"El boleto está picadísimo para Alberto 2023" puso hoy el mismo director de estado que se había entusiasmado con la foto de ayer entre los dos miembros de la fórmula presidencial. En ese mismo grupo de WhatsApp ya se empezaron a tirar múltiples nombres, entre los que aparecieron Cecilia Todesca, Daniel Scioli o el propio Sergio Massa, quien ya dejó trascender que no es lo que quiere y mucho menos en estas circunstancias. Seguro no se entenderá con Martín Guzmán.

"Jajajajaja... ¿A vos te parece que pueda asumir así?... Ponele que acepte, ¿pero quién maneja la Cámara?... Es todo un lío", contestó Sergio Massa cuando se le preguntó por su posible asunción en reemplazo de Kulfas. Su instinto le jugó una buena pasada al no querer participar de la actividad en la que los Fernández, el presidente y su vice, estuvieron en Tecnópolis.

En el área de Gabriela Cerruti justificaron la decisión presidencial aunque insisten en que "está todo detonado. Nadie respeta nada, no hay coherencia, cualquiera se cree habilitado a decir cualquier cosa..." se quejan, pero también se preocupan porque "ni siquiera le pidió que aclarase algo, si hizo el off o no, o por qué se vio en la necesidad de hacer el documento que hizo", expresaron.

Políticamente hablando, un reconocido consultor dijo que "mientras que él y Martín Guzmán no fueron capaces de echar a un secretario de Energía (por Federico Basualdo), la vicepresidenta, con un twitter de enojo, sacó un ministro. Ves quién gobierna y quién tiene la lapicera?", ironizó.

Si bien las cuestiones no son tan lineales, porque es la primera dimisión de los "funcionarios que no funcionan" que se produjo tras las PASO, algo cambió a partir de hace quince días, cuando todos los ministros del nonato albertismo interpretaron que el único acto de "rebeldía" que iba a mostrar el presidente para con las presiones de su vice era no hablarle y empoderar a Martín Guzmán.

"El problema siempre fue Alberto, y eso ya lo comprendieron todos los compañeros", se quejó uno de los que pretendía empoderar una corriente que, en el 2023, pusiera en discusión al kirchnerismo y La Cámpora. Entre los que ya se dieron cuenta, claro está, se agrupan los sindicalistas, los gobernadores y los intendentes, los primeros que empezaron a ausentarse de las actividades oficiales. "Qué bol... es este Matías, le entregó una victoria gratis al kirchnerismo", expresaron los funcionarios de origen político que estaban trabajando en el Ministerio de Producción.