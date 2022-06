Los mensajes cifrados de Cristina a Alberto en el acto de YPF

La exagerada expectativa de un reecuentro amable entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la celebración por los 100 de YPF dejó en segundo plano algunos datos (o dardos) que la vicepresidenta lanzó durante su mensaje. La puesta en escena fue cuidada y los protagonistas se esmeraron en presentar una imagen de civilidad aceptable, pero nada escondió la frialdad del trato entre ambos. Hubo, es cierto, un intento de calidez basado en un chiste que el presidente y su vice repitieron en público en varias ocasiones: un tedio en tono de broma en Cristina ante la pasión de Alberto por aparecer como un hippie nostalgioso amante de Luis Alberto Spinetta. "Fulbito" para la tribuna y nada mas.

Por debajo de esa escena hubo mensajes de todo tipo. Cristina Fernández de Kirchner habló en todo momento de su gobierno; no del de Alberto Fernández. "Vaca Muerta no la construimos ahora, la construimos cuando volvimos a recuperar YPF", le dijo.

Esa afirmación vino seguida de un relato sobre la privatización de la petrolera en el gobierno de Carlos Menem que llegó a describir momentos complicados de ese proceso, tanto que pareció que algunos presentes contenían la respiración.

Cristina habló sobre las acciones de la YPF privatizada que las provincias recibieron en ese momento: "Santa Cruz llego a tener 3,94 % del capital, eran de las mayores tenencias" y siguió: "A Néstor se le puso en la cabeza tener el 5 % para tener un director y poder definir políticas. Y salió a comprar acciones en Nueva York".

Luego el proceso se interrumpió y vino la venta de las acciones por parte de los gobernadores. La vicepresidenta aportó el dato que mas discusiones trajo sobre el verdadero destino final de las tenencias de Santa Cruz por la venta YPF. "Las provincias vendimos a u$s 44 y a los dos o 3 días estaban a u$s 19... Armo un gran fondo con todo eso...Fue la única provincia que guardó la plata, todas las demás se la gastaron", dijo sobre Santa Cruz. "Es increíble, tuvo problemas el que guardó la guita", sentenció en medio de un ambiente contenido.

Hoy todo ese proceso tan cuestionado es anécdota; no así la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Sobre ese tema envió el mensaje mas duro de la noche a la empresa Techint y a Alberto Fernández al mismo tiempo. "Quien provee los caños es una multinacional que ha hecho todo su capital en Argentina". Se refería así a la compra de los tubos para el gasoducto que ya fue hecha y tambien a la licitación de la obra que se convocó esta semana y donde tambien esta anotada Techint.

Los mensajes cifrados a Alberto seguían: "No traigan todo de Brasil. Pongan las líneas de producción acá. Muchachos no podemos darles U$S 200 millones para que se paguen ustedes mismos". Se estaba refiriendo, por si hace falta recordarlo a un contrato avalado por el presidente. Por si faltaba algún golpe al tema Cristina le recordó: "Ademas Alberto hay un deporte por llevarse las reservas del Central".

La mención al poco o nulo uso de la lapicera presidencial como símbolo de poder que Cristina Fernández de Kirchner le hizo a Alberto Fernández tambien tuvo terminal en esta pelea. "Yo lo que pido es que uses la lapicera. Que la uses. Usa la lapicera con los poderosos". Dos traducciones para esto quedaron en el aire: la relación con el caso del gasoducto y el apuro de la vicepresidenta para que el presidente acelere (como pueda aunque resulta difícil que lo logre) la reforma de la Corte Suprema.

El presidente acusó recibo y de tal manera que la única respuesta que dio al mensaje de Cristina Fernández de Kirchner fue relacionado a ese tema: "Hable con el dueño de Techint y le pedí que haga su aporte", dijo a su turno en tono de disculpa.

La vicepresidenta, por su lado, sabía que estaba hablando sobre la multinacional en un momento complicado para la empresa. Esta semana la Securities and Exchange Commission anunció la aplicación de una multa a la controlada Tenaris por mas de U$S 78 millones para cerrar un caso de acusaciones por sobornos relacionados con una subsidiaria en Brasil, caso que viola directamente la ley contra Prácticas de Corrupción en el Exterior, la herramienta mas temida por las empresas que cotizan en Estados Unidos y tienen denuncias por supuestos actos de corrupción fuera de ese país.

Hay un párrafo en el comunicado de la SEC que es mas duro aún. Recuerda que esta no es la primera vez que Tenaris quedó involucrada en supuestos esquemas de corrupción. La referencia es al 2011 cuando se cerro otro acuerdo sin juicio por los sobornos supuestamente pagados para conseguir contratos con una empresa estatal en Uzbekistan.