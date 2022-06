Fuerte repudio de Juntos por el Cambio a Alberto Fernández por el viaje a Jujuy

El presidente Alberto Fernández suspendió hoy su agenda para visitar a Milagro Sala que se encuentra internada desde el lunes por un cuadro de trombosis. En la provincia norteña, el mandatario denunció la existencia de "un sistema de clara persecución" y les solicitó especialmente a los tribunales de Jujuy y a la Corte Suprema que empiecen a "enmendar las barrabasadas que hicieron".

El viaje y los dichos del presidente generaron indignación en varios sectores políticos. Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, emitió un comunicado en el que repudian "enérgicamente la decisión del presidente Alberto Fernández de cancelar su agenda para viajar a la provincia de Jujuy y visitar a Milagro Sala, presa por actos de corrupción".

"Después de violar la ley durante la cuarentena como anfitrión de una fiesta en la Quinta de Olivos y de omitir sanciones al conocer la existencia de un vacunatorio VIP, el presidente vuelve a pasar por encima de la Constitución Nacional Argentina", le reprocharon desde ese espacio político.

Juntos Por el Cambio criticó el pedido del presidente a la Corte Suprema de Justicia y a su vez, apeló al artículo 109 de la Carta Magna que indica: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”, por lo que denunciaron que “es inadmisible que la cabeza de uno de los tres poderes que rigen nuestro país, presione a otro, rompiendo toda garantía de igualdad y justicia para el pueblo argentino”.

Bajo las narices de Morales

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, explotó contra Alberto Fernández por su visita a Jujuy para acompañar a Milagro Sala.

Morales señaló: "Es una falta de respeto. Me duele que el presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho".

Y agregó: "Comparto que tendría que estar en este acto. En medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”.

“Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”, finalizó.