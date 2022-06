Santiago Cafiero dio más detalles sobre cómo fue la tensa reunión con Boris Johnson

El canciller Santiago Cafiero brindó más detalles sobre la tensa reunión bilateral que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el primer ministro británico, Boris Johnson, en el marco de la Cumbre del G-7. "El presidente lo paró en seco", aseguró Cafiero.

"La reunión la pide Boris Johnson y en el inicio de la reunión, con mucha verborragia, el premier británico empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que existen en este contexto de incertidumbre de la provisión de suministros, de energía, de alimentos, todas las potencialidades que tiene la Argentina", explicó el canciller.

Y agregó: "Con mucha elocuencia hizo solo hincapié en eso, hablando primero él y cuando terminó de desarrollar toda su idea de por qué había pedido la reunión, el presidente lo paró en seco y le dijo 'no, no, usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar'".

"Creo que no se esperaba esa respuesta del presidente argentino. O lo asesoraron mal, o había una lectura distinta", añadió Cafiero en diálogo con Radio Con Vos.

Tras el reclamo de Fernández, Johnson respondió: "Es un tema saldado hace 40 años". Así lo revelaron funcionarios argentinos que participaron del encuentro.

"Creo que ante esa reacción del presidente argentino, Boris Johnson queda descolocado y contesta de esa forma. Dice que es un tema que ya está saldado, que deberíamos superarlo", completó Cafiero.

"Y ahí Alberto termina explicándole cuales son todas las razones por las que esto no está saldado, razones que no son solo de la Argentina, sino de toda la comunidad internacional que le dice al Reino Unido que se tiene que juntar con Argentina a resolver esta disputa de soberanía que todavía está abierta", agregó el canciller.

Hoy la ONU volvió a reclamar que Argentina y Reino Unido retomen el diálogo para solucionar la cuestión de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.



Es lo que ayer le reclamé a @BorisJohnson. La Argentina está abierta al diálogo. pic.twitter.com/VuIwwCq0Nu — Alberto Fernández (@alferdez) June 28, 2022

"El otro argumento que dijo Boris Johnson fue que se resolvió con el referéndum y los isleños determinaron que ellos querían seguir siendo parte de la Corona, el principio de autodeterminación", explicó Cafiero.

"Ahí, el Presidente le volvió a retrucar que ese no es un argumento para una población que está impostada en un territorio. Eso carece de legalidad, la comunidad internacional lo determinó así", explicó el funcionario argentino.

"Lo que nosotros planteamos, que está documentado, que había población argentina, nacimientos argentinos, en 1883 cuando se produce la colonización de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. No solo había autoridades políticas argentinas en las Islas, sino nacimientos, una población estable y que era argentina", concluyó Cafiero.