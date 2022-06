Otro ministro nacional se anota para reemplazar a Alberto Fernández en 2023

Eduardo "Wado" de Pedro, Daniel Scioli, Juan Manzur y ahora Aníbal Fernández. Una interna a cielo abierto del kirchnerismo. El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, propuso al ministro de Seguridad de la Nación como candidato a presidente del Frente de Todos para 2023.

"No conozco a un solo peronista que no lo respete, que no lo admire. A Aníbal le sobra experiencia y capacidad", aseguró el dirigente peronista y agregó que el ministro "se ganó el respeto a costa de trabajo y demostración de gestión".

"Yo lo postulo", aseguró Puella, quien se desempeña como director de Proyectos Legislativos del Ministerio de Seguridad.

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y la liga de gobernadores. Daniel Scioli dejó trascender que competirá en la PASO, al igual que Manzur. A ellos se suma el gobernador de Chaco, Jorge "Coqui" Capitanich.

También se espera una definición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su futuro electoral. En ese contexto Puella dijo que respeta a todos los presidenciables del Frente de Todos y apostó por Axel Kicillof para que siga por un segundo mandato en la provincia de Buenos Aires.

"Equipo que gana no se toca", fundamentó, al tiempo que rechazó una candidatura del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Berni se fue del Frente de Todos y del kirchnerismo. No le puedo tener respeto a un tipo que trató de borracho a mi Presidente, que critica a Cristina y que perdió la memoria. Es un showman, que se anote para un reality show", remarcó.