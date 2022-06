El "evento" que Martín Guzmán y Miguel Ángel Pesce intentan evitar

La Mesa del Poder entrevistó ayer a Juan Luis Bour, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) para debatir sobre el impacto de la inflación en junio y la crisis ante la falta de dólares y el encarecimiento de las importaciones de energía. Bour dijo que “la inflación mensual de Argentina seguirá siendo del 5% y durará hasta finales del 2022, lo que presionará para acelerar la devaluación de nuestra economía” . El Banco Central “no puede acumular reservas en dólares, porque los argentinos desconfían del peso”, recordó.

Al mismo tiempo, el director de la FIEL expresó que las nuevas medidas del BCRA son un “cepo sin dólares” y hacen que “la entidad se desprestigie y no le sigan comprando bonos para canjear la deuda en pesos”. Bour expresó que “la inflación mensual para todo este año rondará el 5%” y esto mantiene siempre latente el peligro de un “evento”, es decir, “una inminente devaluación en pesos”.

“Este evento recibirá el nombre de devaluación. Porque no pueden tomar decisiones de fondo, de abrir el mercado de cambio durante un tiempo, porque este proceso posee un plazo muy corto de tiempo. Ya que siendo funcionario uno debe unificar los mercados cambiarios y más si posee un escenario, donde la tasa inflacionaria se acelera. Esto genera dudas por parte de los inversores, porque desconocen si van a recibir lo que invirtieron y generando que tal vez los ministros deban devaluar cómo lo hizo Fábregas y Kicillof en 2014, provocando un gran salto inflacionario”, argumentó el economista.

Además, señaló que estamos viviendo en una devaluación que se rige por el 5% mensual y que su número se puede elevar durante este 2022. “Actualmente, tenemos devaluación y su tasa es del 4,2% aproximadamente, elevando a una media por arriba 60 %. Y esto queda demostrado, al ver cómo van cayendo los ingresos de la gente perjudicando especialmente a los asalariados informales”, describió el director de la FIEL.

Y agregó: “El año pasado estábamos devaluando en el tercer trimestre un 1% aproximadamente. Para el primer bimestre del 2022, Argentina ha devaluado por un 2% y ahora estamos desvalorizándonos por un 5% mensualmente. Porque este es nuestro piso nominal y incitando nuevos problemas adicionales, como la escasez de dólares en las reservas del Banco Central, ya que los argentinos desconfían del peso y optan por el dólar".

El malestar de las industrias por las restricciones a la importación

Tras el incremento de las importaciones producto de la crisis energética y la imposibilidad del Gobierno de frenar la salida de los dólares, el Banco Central endureció sus políticas y realizó una serie de modificaciones en el sistema de financiación de importaciones realizadas bajo “Licencia No Automática” y la importación de servicios. Esta batería de medidas tendrán vigencia por un trimestre y buscarán “ampliar las reservas en mil millones de dólares”, en palabras del titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce.

Según Rubén Rabanal, Alberto Fernández no posee las mismas condiciones económicas que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en 2015 cuando tomó casi las mismas medidas reforzando el cepo a las importaciones. “Este nuevo cepo es mas insostenible para Alberto. En 2015, cuando Cristina era presidenta, pudo mantener atado el precio del dólar oficial con el blue y llegar a las elecciones tapando la crisis, porque su Banco Central tenía reservas. Sin embargo, nuestra actualidad es totalmente distinta y la nueva batería de medidas generará protestas en casi todos los sectores de la industria, porque Argentina deberá restringir importaciones y Alberto tendrá que raspar la olla para encontrar dólares”, expresó el periodista de MDZ.

Sobre esto, Alejandro Cancelare sostuvo que la política tomada por la entidad bancaria con el permiso de Martín Guzmán y del presidente Alberto Fernández, incita a que solamente “la clase pudiente de la argentina deberá ajustarse a estas medidas, ya que los pobres no poseen el capital suficiente para adquirir esta divisa”.

“El rico que tiene plata tendrá que pagar las consecuencias de las medidas para que los pobres no tengan que pagar estas restricciones. Esta política es clara, según Juan Grabois el que tiene más puede aportar más a nuestro sistema económico”, comentó Cancelare.

El gran desafío del Frente de Todos para las PASO del 2023

A pesar de que falta un año para las elecciones presidenciales del 2023, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio tendrán que comenzar desde este momento a mover sus primeras piezas, si quieren llegar a gobernar hasta 2027. En palabras del periodista de MDZ , Alejandro Cancelare, “Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner deberán desistir de la idea de obtener otro Gobierno nacional”, ya que los ciudadanos “no tolerarían otra vez votar a alguien que les promete una bonanza financiera y, a los años, esa idea se derrumba”, volviendo a la misma ruleta. “Ni Macri ni Cristina deben candidatearse para 2023, ya que la paciencia de la ciudadanía sería ínfima a raíz del fracaso político de ambos funcionarios de gobierno. Se necesita renovación y tal vez sea una posibilidad de que no lleguen con los votos necesarios para ganar las presidenciales”, conjeturó Cancelare.

Por esta razón, las dos coaliciones mayoritaria del país se están armando pensando en 2023. Por un lado, los halcones de Juntos por el Cambio quieren demostrarle a la ciudadanía y a sus miembros del partido que hay "fraternidad y respeto" entre sus dirigentes, a pesar de que hay disputa por el poder que enfrentan a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Todo lo contrario al Frente de Todos, que producto de las disputas internas dentro del peronismo, el movimiento que más unidad política tenía durante un tiempo, hoy está dividido entre peronistas tradicionales, kirchneristas, albertistas, sindicalistas y los nuevos movimientos populares, que antes se hacían llamar piqueteros. Ante este panorama, la coalición de Gobierno deberá acordar con todos estos espacios, si quiere competirle a la oposición, que poseen una ventaja que anhelan: unidad partidaria.

“El peronismo deberá resolver cómo trabajar con el grupo de gobernadores que se reúnen a las espaldas del Gobierno y lo critican. También, hay que determinar cómo funcionará el kirchnerismo tras las críticas hacia los sectores populares que administran los planes sociales”, describió Rabanal.

Cancelare sumó que la única ventaja que tendrá el kirchnerismo en las PASO serán los intendentes bonaerenses. “Cristina sabe que no puede delegar el poder y ese es el problema de la funcionaria. Ella conoce que los gobernadores peronistas van a desdoblar en las elecciones para no salir perjudicados por las políticas del Ejecutivo nacional y la única ventaja que tendrá la expresidenta para 2023 serán los intendentes bonaerenses que no podrán desdoblar”, señaló.

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.