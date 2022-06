Una referente social pidió por el regreso de Mauricio Macri a la presidencia

En medio del debate por los planes sociales, sorprendió el pedido de Margarita Barrientos quien salió a pedir que Mauricio Macri vuelva a la política con una crítica directa contra Cristina Fernández de Kirchner: "Ellos son los que lanzaron los planes sociales y ahora se ponen en contra".

"Los planes sociales ayudan de una manera importante. Ayudan a los que no tienen trabajo, a palear algunas cosas. Aunque siempre dije que la gente debe tener trabajo digno, tiene que poder elegir lo que quiera comer. Y no nosotros elegir por ellos. Hay muchos planes sociales que deberían no estar y que nunca debieron haber estado", aseguró la dirigente social durante una entrevista con el programa "Lado P", a cargo de Elizabeth Peger y Eduardo Paladini por Radio Rivadavia.

Barrientos se quejó de que cada vez que el Gobierno agrega planes, la gente "sigue viviendo de eso y no del trabajo".

"Hay muchas formas. Una podría ser las escuelas de oficio que sean sustentable, que puedan conseguir una entrada de dinero fija. Hay muchas maneras de utilizar los planes en algo sustentable", agregó. "La gente me viene a pedir trabajo. Vienen un día o dos, llevan su platita y se van, y no vienen más. No son constantes porque tienen un sueldo donde se levantan a las 11:00 de la mañana. Si tenés un plan social, tenés que tener un oficio para tu futuro", afirmó.

Sobre Mauricio Macri, Barrientos afirmó que lo imagina de nuevo como presidente: "Camino por muchos lugares y la gente dice ´reconocemos nuestro error´. Lo conocen y quieren que vuelva. Aunque él dijo que no". Además explicó que Macri "tiene volver por las ganas, por nuestro país, por la gente que lo necesita y para que lo dejemos hacer". "Tuvo muchas cosas en contra", aseguró, mientras que sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que es "tipo muy trabajador y transparente".

"Siempre digo: si le dan una pala a Horacio te hace un pozo en el medio de la calle. Los conozco a los dos. Me encantaría alguno de los dos (como precandidatos)", manifestó. La semana pasada, Macri se reencontró con la líder del comedor Los Piletones en una nueva señal de parte del líder del PRO de que ha activado el modo campaña electoral. El ex presidente visitó a Barrientos en su comedor de Villa Soldati, acompañado por su esposa, Juliana Awada.

El ex presidente donaba su sueldo al comedor, situación que se mantuvo cuando fue Presidente, aunque luego de salir de la gestión pública el vínculo de enfrió. Incluso, Barrientos lanzó críticas contra el ex presidente tiempo atrás y le recriminó haberse olvidado del comedor: "Con Macri teníamos una amistad, pero se fue del Gobierno y no sé si se olvidaron de nosotros". Las diferencias parecieron haber quedado atrás con la visita de Macri y Awada a Villa Soldati, barrio que tantas otras veces habían visitado cuando la relación con la dirigente social era fuerte.