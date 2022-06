Hablaron dos directivos de la empresa propietaria del avión iraní

Uno de los directivos venezolana propietaria del cuestionado avión retenido en Ezeiza habló públicamente tras el incidente y calificó como "ridícula" la situación que se generó en Argentina por la llegada de tripulantes de origen iraní como parte de la tripulación.

César Pérez, el presidente de la compañía, y Mario Arraga, gerente de finanzas de la empresa Emtrasur, dialogaron con la periodista venezolana Orlenys Ortiz a través de una videollamada y dieron algunos detalles acerca de la llegada a Argentina del Boeing 747, con 19 tripulantes a bordo: catorce venezolanos y cinco iraníes.

"Me llamó la atención, denota desconocimiento, el tema de la cantidad de tripulantes, 19 en total. Nosotros tenemos aquí cinco instructores, el resto son venezolanos. Quienes están directamente involucrados con el entrenamiento son pilotos de mando, capitán, primer oficial, ingenieros de vuelo. Una vez que culminaron simulador, deben cumplir la fase operacional", explicó Pérez.

La presencia de Arraga, un directivo jerárquico, en el vuelo, fue justificada a partir de crear "enlaces" con los aeropuertos, ya que se trataba del primer vuelo de la empresa a la Argentina, según señaló Pérez.

Sin dar detalles en cuanto a los iraníes, entre los cuales se encuentra el piloto que está relacionado con la fuerza Quds de Irán, Arraga, quien junto al resto de la tripulación se encuentra en un hotel de la localidad de Canning, señaló que su tarea "siempre ha sido limitada a la fase de instrucción" de vuelo.

"Tenemos allí 5 instructores, el resto son venezolanos. Venezuela no tiene aeronaves de estas características ni ha tenido en los últimos 20 años así que, obviamente no tenemos pilotos venezolanos", indicó Pérez al justificar la presencia de los iraníes y agregó: "No tenemos nada que ocultar y todos lo que encuentren será reflejo de lo que somos, trabajadores que formamos parte de una empresa bandera y punta de lanza de la carga en la región".