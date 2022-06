El fuerte planteo de Alberto Fernández a Boris Johnson por la soberanía de las Malvinas

Este lunes, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, y, si bien hablaron de una potencial complementariedad económica entre ambos países, el mandatario argentino señaló que no existe posibilidad de avances mientras no se comience una negociación por la soberanía de las Islas Malvinas.



En una conferencia de prensa realizada ante los medios argentinos presentes en Alemania, el jefe de Estado informó que el diálogo bilateral incluyó la temática de la guerra en Ucrania y otros temas, pero que todo intercambio era imposible sin tratar la cuestión del Atlántico Sur.



"Jonhson me agradeció la participación en el G7 y escuchó las particularidades de la posición argentina sobre Ucrania. Pero en un momento le dije: 'Quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas'", relató el mandatario.

El presidente Alberto Fernández brindó, este lunes, una conferencia de prensa, tras participar de la cumbre del G7 que se celebra en Alemania. Allí reiteró la necesidad de rediseñar las finanzas internacionales, al advertir que "el problema no es la pobreza, sino el modelo económico que la genera".



El mandatario reseñó: "Manifesté el compromiso de la Argentina con el tema climático, lo injusto que es cómo se plantea ese problema en el mundo central; la importancia de igualar los géneros y terminar con cualquier tipo de discriminación".

Cabe mencionar, que en la reunión el Presidente clamó por la necesidad del "diálogo" para alcanzar el "cese de hostilidades" entre Rusia y Ucrania, abogó "por la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que incluya a las periferias del mundo" y celebró los debates sobre "impuestos que corrijan la concentración del ingreso", al participar de la cumbre del G7 que se celebra en Alemania.



El mandatario señaló que su presencia en el G7 es en representación de la Argentina pero también en su calidad de presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), espacio al que definió como un "foro de diálogo y concertación que representa a 650 millones de habitantes".



El discurso de Fernández hizo eje en el conflicto bélico en Ucrania y en una necesaria reformulación del sistema financiero para que los "esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad".