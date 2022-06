Ciencias Políticas: qué podría pasar hoy con el resultado electoral

Finalmente hoy desde las 12.30, la Junta Electoral general de la Universidad Nacional de Cuyo se reunirá para decidir quién será la nueva decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sino hay diferencias entre quienes la integran, los resultados se conocerán hoy y podrán ser proclamada la fórmula que conducirá esa facultad por los próximos cuatro años.

Ese organismo recibió el viernes pasado un acta de la Junta Electoral de la Facultad en la que ratificaba el conteo y las impugnaciones realizadas en el escrutinio definitivo que dio vuelta el resultado electoral comunicado la noche de la elección. El 9 de junio por la noche, la oposición representada por Encuentro por la Universidad Pública celebró haber ganado por estrechísimo margen al oficialista Frente Plural.

Sin embargo, un día después la Junta comenzó el conteo definitivo y publicó un nuevo dictamen el martes 14. En ese acta aclaró que el ganador era el Frente Plural por 50,005% contra 49.995% de los votos de la oposición. Es decir, por 6 votos se impuso el oficialismo.

El viernes pasado la Junta emitió un nuevo documento de 28 páginas donde coincidió con el segundo criterio utilizado y lo remitió a la Junta de la UNCuyo quien hoy dirá si la nuevas decana y vice son María Eugenia Martín y a Mariana Castiglia respectivamente (Frente Plural, una alianza entre peronistas y radicales que actualmente gobierna la facultad) o Eva Rodriguez Agüero y Mariana Quiroga (de Encuentro por la Universidad Pública, un grupo de independientes, kirchneristas y de izquierda).

Desde el 9 de junio que fue el proceso electoral, y debido a la acotada diferencia entre las alianzas, hubo denuncias cruzadas y acusaciones. Por eso la actual decana, la radical Claudia García y el vicedecano, el peronista Roberto Roitman llamaron esta mañana a conferencia de prensa.

"De los 17 votos recurridos, 6 han pasado a la Junta Electoral, 3 de estudiantes y 3 de egresados. En la urna con el nombre distrito facultad tenía que ir las categorías decano/vicedecano y consejos directivos. Estos 6 votos recurridos presentan esto pero además está incorporada la boleta de elección de carreras que se hizo ese mismo día. Entonces se anula la categoría dirección de carrera y también consejo directivo porque hay 3 votos que estaban en la urna de egresados pero eran del claustro estudiantes. Pero se mantiene la categoría decano/vicedecano, que es la correcta. Eso está en cuestión en la Junta general", explicó la decana.

Además, aseguró que en los votos en contexto de encierro hubo transparencia. Esos votos, que fueron impugnados en su totalidad por la Junta de la facultad recibieron el cuestionamiento de la oposición que denunció que fueron impulsados de manera irregular por el oficialismo. "La coordinadora de PEUCE (Educación Universitaria en Contexto de Encierro) tiene libre entrada al penal. Se hizo un acta de apertura, se firmaron los padrones y vinieron para acá -por la facultad- con los fiscales. La Junta particular pone en duda si son válidos o no y por unanimidad los anula. El procedimiento para los voto de PEUCE ha sido perfecto", aseguró García. "Lo que no hay es acta de escrutinio, por eso se anula", aclaró.

"Esto quiere decir que hubo transparencia en el proceso. La Facultad ha estado quedando bastante mal. Institucionalmente nos vimos en la obligación de salir a explicar todo el proceso. Queremos que toda la ciudadanía sepa que ha sido un proceso electoral transparente. Hoy se reúne la Junta electoral que es quien debe dar el resultado definitivo. Hace 15 días que estamos esperando saber quién es el ganador. Hasta ahora es el Frente Plural", dijo García. En tanto que Roitman, finalizó: "El lema nuestro es dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada".