Ciencias Políticas: por qué aún no hay lista ganadora y quién lo decidirá

Cuando faltaban cinco minutos para la 1 de la mañana de hoy, la Junta electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales emitió un acta sobre el escrutinio de la polémica elección para el decanato y la remitió a la Junta electoral de la UNCuyo para que decida si el Frente Plural o la oposición que es Encuentro por la Universidad Pública dirigirá la facultad por los próximos cuatro años. En el acta, no se consignó una lista ganadora aunque el nuevo conteo también favoreció al oficialismo que postuló a María Eugenia Martín como decana y a Mariana Castiglia como vice.

El acta que tiene 28 páginas es fruto de un nuevo escrutinio definitivo que se hizo ayer luego de que el primero diera vuelta el resultado del conteo provisorio realizado en la noche de la elección del 9 de junio pasado. El martes pasado, la Junta comunicó que en vez de ganar el decanato Encuentro por la Universidad Pública, triunfaba el oficialista Frente Plural por 50,005% contra 49.995% de los votos. Esto significa en términos prácticos, por 6 votos de diferencia que han sido cuestionados por el frente opositor que presentó como candidatas a Eva Rodríguez Agüero como decana y a Mariana Quiroga como vice.

En un nuevo conteo, la Junta de la Facultad publicó un documento a la madrugada donde analizaba nuevamente el escrutinio y las impugnaciones realizadas. Entre ellas, se ratificaron impugnaciones sobre votos de Encuentro Por la Universidad Pública pero también se anularon los votos de PEUCE (que es el programa que tiene la UNCuyo para educar a personas privadas de la libertad ) que había postulado el oficialismo como válidos.

De esta manera, ahora quien debe decidir es la Junta electoral de la UNCuyo y se espera que lo haga en las próximas horas, posiblemente mañana viernes podría tener un dictamen. Esa misma junta es quien quedó en medio de la polémica por la votación en el rectorado, ya que decidió un día antes de la elección que no debían tenerse en cuenta los votos en blanco como válidos en los totales y esa determinación (diferente a la tomada en las elecciones de 2018 y 2014) fue cuestionada por la lista opositora Compromiso Universitario porque no les permitió pasar a segunda vuelta. Si se contaban los votos en blanco, ni el oficialista Interclaustro ni Compromiso Universitario llegaban al 50 % de los votos. Como eso no ocurrió y con el aval del Consejo Superior, fueron proclamados los oficialistas Esther Sanchez y Gabriel Fidel como próximos rectora y vice de la UNCuyo.

Ahora, resta esperar el acta de la Junta general para que finalmente puedan ser proclamadas las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.