Confirmado: por milésimas, se dio vuelta el resultado en Ciencias Políticas

A la 1 de la mañana de hoy, la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales informó que se daba vuelta el resultado que había comunicado el jueves pasado en el escrutinio universitario y en vez de ganar el decanato Encuentro por la Universidad Pública, triunfaba el oficialista Frente Plural por 50,005% contra 49.995% de los votos. La oposición apelará el la decisión ante la Junta de la UNCuyo y no descarta ir a la Justicia.

El jueves pasado cerca de la medianoche, Encuentro por la Universidad Pública (un grupo compuesto por sectores kirchneristas, de izquierda e independientes) era el grupo ganador por 50,05% contra 49,95 que había sacado el Frente Plural (una alianza entre radicales y peronistas) que gobierna hace 8 años la facultad.

El viernes pasado, el Frente Plural (que postuló a María Eugenia Martín como decana y a Mariana Castiglia como vice) pidió que la Junta Electoral volviera a contar los votos, argumentando que no se habían contabilizado los votos de Peuce que es el programa que tiene la Universidad para las personas privadas de la libertad.

La Junta comenzó a contar otra vez, ante el rechazo de Encuentro (que llevaba a Eva Rodríguez Agüero como decana y a Mariana Quiroga como vice)que decía que le querían "arrebatar el triunfo" y que como la Junta está compuesta en su mayoría por oficialistas, iban a dar ganador al Frente Plural.

El acta de la Junta.

Finalmente los votos de Peuce no se incorporaron porque por unanimidad la Junta decidió no hacerlo "porque no existía un acta de escrutinio", es decir, se había votado en la cárcel sin un papel que lo certifique como ocurre con el resto de las mesas.

En cambio, en el conteo definitivo arrojó que había más votos válidos que los marcados por la Junta en la elección anterior para el Frente Plural, algo que fue impugnado por Encuentro por la Universidad Pública quien hará una presentación en la Junta electoral general de la UNCUYO.

Lo que dice la oposición es que el oficialismo no tomó los mismos criterios para los votos nulos de ambas agrupaciones. Pero además, hacen cuentas y sostienen que los porcentajes finales no cierran.

Mientras esta pelea aún no termina, mañana miércoles tendrá un nuevo capítulo la disputa por los votos del rectorado. El Consejo Superior sesionará a pedido de Compromiso Universitario, que es la oposición, para discutir una resolución de la Junta Electoral de un día anterior a la elección del 9 de junio pasado que determinó no contabilizar los votos en blanco para el conteo final como lo hizo en las elecciones de 2014 y 2018.

Los argumentos de la fórmula Adriana García- Arturo Tascheret apunta a que ninguna de las dos duplas alcanzó el 50% de los votos si se cuentan esos votos. En cambio, el oficialista Interclaustro, con Esther Sánchez y Gabriel Fidel como aspirantes al rectorado, sostiene que son ganadores con el 51% de los sufragios.