Así piensa Carlos Maslatón, el "puntero político" que desafía a Javier Milei en la interna liberal

El abogado Carlos Maslatón expresó sus principales pensamientos en diálogo con MDZ. El experto en finanzas detalló sobre el famoso 'proceda', que se hizo viral, desarrolló su participación en guerras y recordó el rechazo del restaurante Bagatelle. Asimismo, el puntero político explicó por qué no usa vasos y qué importancia tiene el alcohol en su vida.

-¿Qué significa el ‘proceda’ en tu día a día?

-Es un al ataque, adelante. Inicien operaciones. Me pueden gustar o no gustar. Es instar al contrario a que comience a moverse y decirle que estoy acá para atajarlo. Si quieren venir, que vengan. Se puede usar en sentido irónico y en sentido realista. Como una transmisión de fuerza. Puede ser para un amigo como para un enemigo. La primera vez que lo usé fue contra enemigos de la izquierda.

-Tenés una foto icónica siendo asistido por dos soldados, ¿es verdad que accediste al campo de batalla de forma ilegal?

-En esa foto yo estoy herido. Es del 6 de noviembre del 2003. Simplemente acompañé en un operativos a las fuerzas y mi participación en el combate fue de forma ilegal. Era un civil que fue invitado. Se armó bastante quilombo internamente pero yo dije "este caso tiene que morir acá". El expediente que armaron para ver quién era responsable lo tiraron a la basura porque yo no tengo ningún reclamo. Fui contra mi propio riesgo.

El abogado Carlos Maslatón en campo de batalla.

-¿En qué guerra te hubiese gustado estar?

-En Malvinas, claramente. En las grandes guerras de la historia también me hubiera gustado estar. En la segunda guerra mundial, sea cual sea el rol. La historia es el eje de mi cerebro, mi pensamiento está en la línea del tiempo. Todos mis contextos son históricos.

El restaurante Bagatelle.

-¿Qué pasó en el restaurante Bagatelle?

-Una amiga me invitó al restaurante para ir a comer con su novio. Llegué antes que ellos, voy y me dicen "con esas zapatillas no vas a poder entrar". Yo las miro y digo "no puede ser". Son zapatillas altamente presentables, son de alta gama. Son suizas. Creo que me identificaron y no quisieron que entre. No se arrepintieron porque luego no llamaron. Cometieron un error.

-Explicaste que no usabas vasos, ¿por qué?

-El problema del vaso es que siempre alguien le metió la mano. Es enorme el porcentaje de personas que le meten mano. Después, pudo haber estado en una repisa mucho tiempo y haberse llenado de polvo. También, alguien lo pudo lavar pero seguro que el repasador que usan se lo pasó por la cara. El gran problema es la forma en que los lavan, siempre tienen restos de detergente, terminas tomando pompas de jabón. Me acuerdo en el 1995, en el Hard Rock, que vi como un tipo metía el vaso en agua enjabonada con rónea.

-Escribiste en Facebook la frase: “No tengo amigos, son todos enemigos”, ¿qué tan real es hoy en día?

-Tengo muchos enemigos. A veces la amistad es un tercio. Enemigos son aquellos que están muy en desacuerdo con mi forma de pensar por este tipo de cosas que yo comento.

-¿Qué harías si un amigo tuyo acude de costumbre a Starbucks?

-Starbucks es realmente complicado. Primero tenés una cola. Es el origen de la destrucción de los bares, hay muy pocos países en los que queda bares reales. El último bastión es Francia. En Argentina están desapareciendo. La estupidez del nombre que te escriben. Hay muchas normas burocráticas en Starbucks, no es para mí.

-¿Por qué no tomás alcohol?

-Me hace mal a mí. Puedo tomar un poco pero yo te digo que tomo por año 8 litros de champagne. Menos de uno por mes. Mi organismo no tiene buena resistencia al alcohol. O me cansa o me genera dolor de cabeza. Mi hígado no es compatible. Es una limitación corporal que tengo.