Fuego amigo: gobernadores del Frente de Todos se reunieron y criticaron a Alberto Fernández

La Liga de Gobernadores del Frente de Todos (FdT) pidió hoy redoblar esfuerzos para lograr un "mayor federalismo en la toma de decisiones", durante una reunión en Resistencia en la que también se debatió en torno a urgentes asuntos de coyuntura.



En un cónclave realizado en el salón de convenciones del hotel Gala de Resistencia, los mandatarios emitieron un texto bajo el título “En defensa de los argentinos”, en el que hicieron hincapié en que “las provincias son preexistentes a la Nación" y, por lo tanto, reclamaron "ser partícipes ante decisiones que nos afecten”.



En el documento, la Liga de Gobernadores aclara que se trata de un espacio formado sólo por mandatarios del PJ y, con un llamado a "saltar la grieta", los mandatarios se declararon abiertos a la incorporación de dirigentes de todas las representaciones políticas.



“Convocamos a todos y todas. Sin exclusiones”, dice el texto, que agrega: “Nuestra Patria nos convoca a todos. Para construir los consensos necesarios y para administrar los disensos en el marco de la diversidad y el pluralismo”.



También mostraron la intención de “unir a todos para construir futuro", al asegurar que mantienen el propósito de trabajar "por una Argentina justa y federal, en unidad nacional”.

EN DEFENSA DE LOS ARGENTINOS



La Liga de Gobernadores y Gobernadoras es un espacio para la construcción de una Argentina justa y federal. Fomentamos la unidad nacional no el desarrollo de parcialidades partidarias. #LigadeGobernadores#FederalismoyUnidad pic.twitter.com/vBmMYbeWgd — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 24, 2022

En el encuentro, que comenzó pasada las 14, el gobernador anfitrión Jorge Capitanich (Chaco) recibió en el salón de convenciones del hotel a Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).



También se sumó la mandataria rionegrina Arabela Carreras. Participaron también del encuentro los vicegobernadores Carlos Arce (Misiones) y Antonio Marocco (Salta).



Tras la foto protocolar de la Liga que integran 17 gobernadores, Capitanch contó que durante el encuentro se “trataron temas que hoy nos aquejan: desde el proceso de regularización de la provisión de combustibles hasta visualizar estrategias que nos permitan cooperar para la reducción de la inflación, pasando por temas de interés mutuo en las provincias”.



En tanto, Carreras, quien será la próxima anfitriona el próximo 27 de julio en San Carlos de Bariloche, explicó que integró la Liga "con el objetivo de lograr la transversalidad y quitar de la grieta a los principales temas que estamos viviendo, como puede ser la falta de gasoil, algo que nos preocupa a todos y queremos buscarle una solución”.



“También tenemos una agenda muy concreta con un punto en el que todos estamos de acuerdo y es el subsidio al transporte y la gran asimetría que existe entre las provincias y la zona metropolitana, Capital Federal, lo que afecta a la calidad del servicio y el precio del transporte en nuestras provincias”, agregó la rionegrina.



Por su parte, Ziliotto manifestó: “Nos une el federalismo y la búsqueda de equidad y las mismas oportunidades en cada rincón del país. Acá estamos los gobernadores en una liga institucional y sin banderías políticas, sino que luchamos por una vida mejor para todos los argentinos”.



A su turno, Zamora remarcó que “se busca acortar esas diferencias con Ciudad, como el caso de los subsidios, y esto no tiene que ver con una cuestión partidaria ni electoral, sino que planteamos la equidad con una mirada federal y en defensa de todos los argentinos”.



Asimismo, el mandatario santiagueño admitió que los asesores de varios gobernadores “están trabajando para redactar un proyecto de ley que abarque todas las realidades de las provincias y regule las políticas sociales, que no deben ser estructurales y solo tiene que ser un paso más hacia el empleo formal”.



Otro de los que participó en la rueda de prensa fue el catamarqueño Jalil, quien planteó “ir a una tarifa plana para todo el país de combustible, energía y agua” y dijo que la Liga tiene la misión de continuar sumando gobernadores porque “es momento de estar juntos”.



Los gobernadores explicaron que “la Liga es un espacio para la construcción de una Argentina justa y federal”, ya que su objetivo es “fomentar la unidad nacional, no el desarrollo de parcialidades partidarias”.



“Pretendemos ayudar a la construcción de consensos imprescindibles que nos permitan aprovechar las oportunidades que un mundo lleno de incertidumbres nos depara”, indicaron en el documento difundido al cabo del encuentro.



“Se necesita sancionar iniciativas legislativas que nos permitan el desarrollo de la industrialización con valor agregado en origen de nuestra producción primaria”, agregaron.



Al respecto, precisaron que “esto implica avanzar en la sanción de un marco jurídico que garantice previsibilidad e incentivos para lograr más inversiones y exportaciones diversificando la penetración a mercados múltiples”.



Luego de más de dos horas de deliberación, los mandatarios acordaron emitir un segundo documento en el que aparece el reclamo persistente de “una justa y equitativa distribución de los recursos de la coparticipación federal” y se agrega un pedido de “mayor protagonismo” a la hora de aplicar medidas “que nos afecten”.



Esta es la primera reunión que los mandatarios que integran esta Liga realizaron por fuera de la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde el pasado 10 de junio firmaron el documento constitutivo de este nuevo espacio.



Previo a la reunión de los gobernadores, se realizó en el salón de convenciones del hotel Gala el encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía, que contó con la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera.



Los ausentes con aviso en esta oportunidad fueron Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut) mientras que todavía se espera que en el próximo encuentro se sume el santafesino Omar Perotti.