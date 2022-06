"No quiere a la negrada": el motivo por el que un exkirchnerista aseguró que Cristina Kirchner es racista

El duro discurso que pronunció Cristina Fernández de Kirchner el lunes en Avellaneda ha generado un sismo interno dentro del Frente de Todos. Incluso, ha puesto en contra de la vicepresidenta a grupos que históricamente la acompañaron. Las críticas al Gobierno por la política de importaciones y el tirón de oreja para Alberto Fernández parecen ser más de los mismos tirones que se vienen repitiendo desde hace tiempo. Pero el ataque a los movimientos sociales por parte de Cristina ha decantado en una sublevación con graves acusaciones que incluso llegan a tildarla de racista.

"Cristina no quiere a la negrada, tiene un problema con la negrada, no de ahora, desde hace mucho, los quiere blanquitos como los de La Cámpora", disparó el líder piquetero Luis D'Elía anoche en C5N.

El dirigente social supo ser uno de los principales defensores de Cristina Fernández de Kirchner pero en el último tiempo ha volcado su apoyo al presidente Alberto Fernández. En concreto, D'Elía entiende que la actitud adoptada por el kirchnerismo daña al Gobierno del Frente de Todos y pide acompañar al jefe del Ejecutivo. Pero el grado de hostilidad creció luego de las declaraciones del lunes.

"Creo que Cristina tiene un problema con la negrada. No quiere negrada. Tiene un problema con los movimientos sociales, ella no los quiere. Pero no de ahora, de hace mucho. El movimiento ideal para ellos es La Cámpora, todos pibes blanquitos, de clase media, educaditos", aseveró D'Elía .

El comentario de D'Elía golpea directamente en el corazón del kirchnerismo. El poder de Cristina Fernández de Kirchner se sustenta justamente en el apoyo que recibe de los sectores vulnerables y La Cámpora intenta hacerse fuerte en el conurbano. La principal crítica hacia el macrismo era la falta de calle y falta de proximidad con esos sectores.

En ese sentido, la acusación de D'Elía alimenta las históricas críticas de la oposición, que siempre carga contra la figura de la expresidenta marcando sus gustos onerosos por la indumentaria y accesorios que utiliza. Incluso, esta semana se cargaron las tintas contra la contradicción de criticar el "festival de importaciones" y al mismo tiempo utilizar un iPhone último modelo.