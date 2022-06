Reapertura de paritarias: las críticas del SUTE y la respuesta del Estado

Debido a la presión gremial que ejercen los empleados estatales contra el Gobierno de Mendoza como consecuencia de la crisis inflacionaria, el Ejecutivo provincial tomó la decisión de adelantar a julio la franja de aumento de 5% prevista para noviembre y anunció que adelantará el llamado a paritarias para la última semana de julio.

Tras estas novedades MDZ Radio se comunicó con la secretaria general del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores del Estado), Carina Sedano, quien criticó al gobierno de Rodolfo Suarez por no “haberle comunicado primero a los trabajadores, y si a los medios” sobre estas medidas para paliar la inflación. Además, la representante gremial aseguró que la iniciativa no ayuda a subsanar los salarios que han perdido su poder adquisitivo y pidió una convocatoria en el ámbito paritario para discutir las necesidades de sus trabajadores. “Siempre tenemos predisposición para negociar, pero esta vez el Gobierno llamó a paritarias de manera pública y no los notificó primero a los trabajadores”, señaló Sedano.

“No le tenemos miedo al debate y pedimos por la paritaria salarial. En marzo habíamos acordado un 21%, y teniendo en cuenta que la inflación es superior al 30%, el acuerdo es insuficiente Ahora hemos perdido un 9% de lo que se negoció en la última paritaria y encima el Gobierno solamente anunció que adelantará para julio lo que se arregló para noviembre”, remarcó la entrevistada.

La secretaria general del SUTE confirmó que el próximo viernes seguirán con el plan de lucha junto a otros gremios para pedir por la reapertura de negociaciones y apoyó la lucha que llevó a cabo Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) en las escalinatas de la Casa de Gobierno. “Tanto la salud como la educación estamos en crisis, ya que en el 2018 recibimos un aumento por debajo de la inflación; en el 2020 no tuvimos ningún aumento y en el 2021 recibimos un aumento en negro. Por eso necesitamos debatir para mejorar nuestras condiciones laborales”, insistió Sedano.

La respuesta

Desde el Gobierno de Mendoza, Beatriz Martínez, subsecretaria de Gestión y Modernización del Estado, respondió en MDZ Radio que las medidas son para reajustar los salarios a raíz de las consecuencias de la inflación que sufren los trabajadores estatales.

“Hemos adelantado a julio el cobro acordado para noviembre y hemos solicitado las aperturas salariales para las últimas semanas del próximo mes. Esta iniciativa para el Gobierno responde a las necesidades de los gremios y es un gran esfuerzo que debe hacer el Estado para pagar estos sueldos”, explicó Martínez

“Lo que siempre nos pide nuestro gobernador es sostener el diálogo con los gremios, y todos los meses los trabajadores públicos han recibido un reajuste para amortiguar los efectos inflacionarios. Por eso la prioridad del Estado es atender primero a los que menos ganan, que realmente están siendo perjudicados por la inflación y no llegan a fin de mes”, concluyó la funcionaria.