El durísimo calificativo que utilizó un exasesor de Macri para definir al Gobierno

Jaime Durán Barba, asesor político, cargó con dureza contra el actual Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El ecuatoriano además habló de las elecciones presidenciales de 2023 y se refirió al triunfo de Gustavo Petro en Colombia.

“Los gobiernos están yéndose al diablo todos porque la gente quiere el cambio por el cambio, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha. En la Argentina se suma el hecho objetivo de que tiene el peor Gobierno desde el regreso de la democracia, con una inflación descomunal”, manifestó Durán Barba, en duros términos, en una entrevista con Radio Mitre.

"El Gobierno es el peor desde el regreso de la democracia", aseguró.

Y agregó: "Uno de los problemas más grandes es que el presidente, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, está dedicada a solucionar sus problemas penales en vez de gobernar”.

Al referirse a lo que pasará en las elecciones presidenciales del próximo año, dijo: "A este Gobierno le va a ir muy mal. La oposición se impondrá en 2023".

Asimismo, Durán Barba habló sobre lo que está pasando en la región: “Lo que le espera a la región es darse cuenta de estos enormes cambios que se han dado como fruto de la tercera Revolución Industrial, adaptarse y reinterpretar la democracia. Pensemos que Petro llega con una minoría de 15 diputados al Congreso, igual que Lasso (Ecuador) y Boric (Chile)".

"En todos los países hay presidentes que llegan con minorías a los congresos y esto genera problemas de gobernabilidad muy graves; por ejemplo, la situación en Ecuador es dramática y yo no sé si no se cae el gobierno este fin de semana. No hay una estabilidad mínima y no hay un ánimo de diálogo que creo que es indispensable. Nos hicimos demasiado diversos y necesitamos nuevas leyes para esta etapa de la democracia”, concluyó.