La grave acusación de López Murphy por el caso del avión iraní

El escándalo internacional en torno al avión iraní retenido en Ezeiza sigue sumando capítulos. Las constantes contradicciones y desmentidas por parte del Gobierno de Alberto Fernández han dejado al descubierto el nivel de improvisación con el que se manejó el tema desde la Casa Rosada. "Hubo una cortina de humo”, disparó el diputado liberal Ricardo López Murphy en una entrevista radial.

“Acá no hay homónimos ni están aprendiendo a volar. Hubo un manejo totalmente improvisado por parte del Gobierno”, aseguró luego de que el FBI desmintiera las versiones que habían sostenido públicamente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el titular de la AFI Agustín Rossi.

Específicamente, Aníbal Fernández había desmentido que uno de los tripulantes iraníes estuviese apuntado como miembro de las fuerzas Quds iraníes y dijo que se trataba de un homónimo. Es decir, otra persona con el mismo nombre. Esto fue categóricamente refutado por el FBI, que le acercó un informe al juez Federico Villena confirmando que el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi está vinculado a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y al Hezbollah del Líbano.

“Hay episodios que tratan de ocultar la verdadera naturaleza de estos personajes”, disparó Ricardo López Murphy que también desmintió la versión de Agustín Rossi sobre la posibilidad de que los iraníes hayan estado formando a dos tripulaciones de venezolanos para que aprendan a usar el avión.

“Este avión tiene la historia de ser proveedor de armas para los grupos terroristas”, manifestó el diputado de Juntos por el Cambio y dejó claro que el Gobierno actuó con negligencia o con complicidad.

“¿Cómo puede ser que las empresas de combustible sabían que no debían cargarle al avión, pero el Gobierno no tenía idea de qué hacer?”, subrayó en referencia a que el único motivo por el cual el avión no pudo salir impunemente del país fue porque las estaciones de servicio se negaron a cargarle el tanque para no tener un conflicto en sus operaciones en Estados Unidos.

"Alberto quiere ser vocero de las tiranías sangrientas de América Latina”, sentenció López Murphy en diálogo con Radio Rivadavia.