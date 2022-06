El silencio de la Casa Rosada ante las declaraciones de Alberto Fernández

Gabriela Cerruti, portavoz Presindencial, decidió eludir la pregunta de MDZ en la conferencia de prensa de este jueves. La misma preguntaba sobre qué quiso decir Alberto Fernández cuando afirmó: “No nos podemos permitir perder… y yo no voy a ser un estorbo y voy a dejar todo para que eso no suceda”. La portavoz sólo atinó a comentar: “Yo no soy una exégeta del presidente”.

Después de un incómodo silencio y un pedido para volver a repetir la pregunta de MDZ, la respuesta de la portavoz Presidencial fue la siguiente: “No quiero ser exégeta del presidente. Me parece que lo que esta diciendo es que lo que todos necesitamos y el Gobierno cree en su conjunto, que es muy importante seguir adelante con las políticas que benefician a los argentinos y a las argentinas. Hemos sufrido mucho durante los años del Gobierno neoliberal en Argentina. Estamos hoy tratando de recuperar los 20 puntos”.

“Desde el año 2003 hasta el año 2015, el salario real creció en un 25%. Durante los cuatro años del macrismo, el salario real perdió 20 puntos. Entonces en 4 años de neoliberalismo se puede perder todo lo que se construyó durante muchos años. Ese es un riesgo real que enfrenta la Argentina y es un riesgo, al cual, según lo dice el presidente Fernández, es que va a dar todo para que eso no vuelva a suceder”, concluyó Cerruti.

Los dichos de Alberto Fernández, donde menciona que “no quiere ser un estorbo” fueron realizados durante su encuentro con Axel Kicillof, Sergio Massa y Gabriel Katopodis tras el acto en Cañuelas donde se inauguró un tramo de la Ruta Nacional 3. Asimismo, el gobernador bonaerense alertó que la inflación será "imposible de bajar en estas condiciones internacionales". La declaración del presidente fue interpretada como una posible renuncia a presentarse a un segundo mandato o a competir en las primarias presidenciales del Frente de Todos luego del veto de Cristina Fernández de Kirchner a su reelección.

Además, durante el acto inaugural en Cañuelas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, expuso casi como el presidente en los hechos, se mostró algo parco cuando el gobernador resaltó la poca trascendencia que le dieron los medios “amigos” a la actividad y mencionó, que para él, debía ser casi semanal.