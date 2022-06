Margarita Stolbizer: “Milei es un violento y no tiene lugar en JxC“

En una entrevista con el programa "Ciudadanos" de la señal Somos, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, diputada nacional por Juntos por el Cambio, habló de todo.

Del presidente dijo que es una caricatura y que el Gobierno está acabado. Sobre la llegada al Gabinete de Daniel Scioli sostuvo que por su forma de ser va a ser leal y consecuente con el presidente. En cuanto a Javier Milei, aseguró que es un violento y que nunca se sentaría con alguien que insulta y descalifica para hacer política.

Sobre la sangría de dirigentes de su partido en la provincia de Buenos Aires dijo que se fueron porque no podían cobrar más del GEN y quieren seguir tomando de la teta de la política en otros partidos. Además reconoció errores en anteriores alianzas que debilitaron su partido.

Sobre la visión sobre el Gobierno de Alberto Fernández, Stolbizer aseguró que al principio del gobierno, en los primeros meses de la cuarentena, le había generado una expectativa positiva y agregó: “Era un Alberto Fernández el que teníamos entre marzo y mayo del 2020, donde veíamos a un presidente dialoguista, con una buena imagen por el manejo de la situación generada por la pandemia. Y otra cosa es lo que hay hoy, que es prácticamente una caricatura; lamentablemente un presidente con una autoridad totalmente debilitada y un país sin rumbo”.

“Hoy estamos pagando las consecuencias de no tener un plan económico. No hay dudas de todos los problemas generados por la incapacidad de este Gobierno, donde la inflación es el mayor de los problemas de los argentinos. Donde está cada vez más claro que es un Gobierno que no está en capacidad de abordar este problema tan importante. Entre otras cosas porque para resolver la inflación y la estabilidad de la moneda hace falta un Gobierno estable, equilibrado y este Gobierno no lo es”, aseguró Stolbizer.

Asimismo, la diputada nacional integrante de la mayor coalición opositora dijo que no cree que la deuda haya sido o sea el principal problema de este Gobierno. "Nos decían que era una cuestión muy importante para el Gobierno, la verdad lo que pasó en el Congreso nos demuestra que no era tan importante. Yo creo que ese fue uno de los momentos de mayor debilidad del Gobierno, cuando su propia coalición le da la espalda nada menos que en la negociación de la deuda. No nos olvidemos que esa ley salió por el respaldo que le dio la oposición al presidente para que puede avanzar en un acuerdo con el FMI cuando su propia coalición no lo apoyaba”.

Y añadió: “El mundo reclama que tengamos un país con las instituciones consolidadas, un Congreso que funcione, diálogo con la oposición, un Gobierno serio. Hoy tenemos una coalición de gobierno implosionada con el presidente y la vice, que es en definitiva quien tiene el poder, que no se hablan. Esas son las lecturas que hacen en el mundo de lo que pasa en Argentina y es lo que hace que no seamos confiables ni previsibles”

En cuanto a la llegada de Scioli al Ejecutivo, Stolbizer afirmó que da la impresión que el presidente termina cediendo a los deseos de Cristina tras la salida de Kulfas. Y agrego: “Kulfas era un ministro que nunca logró estar instalado en la gestión. Sin embrago gozaba de toda la confianza del presidente y esto es sin dudas un elemento más de debilitamiento de la figura presidencial, tener que sacar a alguien que él consideraba ahí como propio. Su salida obedece a algo que quería la vicepresidenta”.

Sobre el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo: “Conociéndolo a Scioli, te digo que va a ser absolutamente leal al presidente y va a trabajar consecuentemente con el presidente. No lo veo a Scioli metiéndose en una pelea interna, al contrario, es de esas personas que las veo más bien saliendo por arriba de la interna con un proyecto propio. Creo que él debe tener en su interior la expectativa que esto le permita volver a ser candidato”.

“Scioli llega en un momento muy difícil. Reactivar la economía, la producción y conseguir los dólares, que es lo que más necesita Argentina, no es una tarea fácil en este momento. Yo no tengo mucha esperanza que, con un gobierno sin rumbo, sin programa, el cambio de un ministro vaya a resolver esta situación", completó Stolbizer.

Su opinión sobre Milei

En cuanto al acercamiento de Milei a Juntos por el Cambio, Stolbizer fue determinante y acusó de ingenuos a sus nuevos socios políticos: “Yo he calificado como un infantilismo que dentro de Juntos por el Cambio se esté hablando de Milei, Sinceramente me parece una posición realmente infantil, estar discutiendo si le abrís la puerta a alguien que no te tocó el timbre”

Asimismo, aclaró que el GEN no forma parte de la mesa de conducción nacional de Juntos por el Cambio, para luego agregar: “Hay una regla dentro de Juntos por el Cambio que es que no hay incorporaciones sino son aceptadas por unanimidad. Entonces dentro del espacio veo que hoy no hay unanimidad en lo que podría ser ese ingreso”. Y remató: “No lo veo a Milei con interés de ingresar a Juntos por el Cambio”

Al preguntarle, en el hipotético caso que Milei entre a Juntos por el Cambio, ¿cuál va a ser su postura? Margarita Stolbizer respondió: “No puedo pensar sobre una cosa que no va a ocurrir. Es imposible que entre a Juntos por el Cambio, porque Milei no tiene voluntad y tiene un proyecto distinto”.

Y agregó: “Milei puede hacer un acuerdo con Macri y por ahí eso termina rompiendo Juntos por el Cambio, pero no va a ingresar. Nosotros hemos manifestado desde siempre nuestras diferencias, que no son solamente ideológicas, tenemos diferencias con el otro tipo de cuestiones. Es una persona violenta y yo rechazo la violencia como forma de convivencia política. Me parece que fue un error muy grande de Macri y de muchos del PRO establecer una conversación con alguien que insultaba a uno de ellos como Larreta. Para nosotros el que practica la política desde el insulto y la descalificación del otro no es alguien con quien pueda tener comodidad para sentarme”.

Por último, Stolbizer habló de la salida de dirigentes del GEN en la provincia de Buenos Aires, como lo anticipara MDZ. La titular nacional del GEN sostuvo: “Tengo muchos años y muchas más derrotas que victorias en la política. Vi muchas veces cuando el partido pierde posiciones que los que se acostumbraron a cobrar y a tomar de la teta cuando las vacas estaban gordas terminan yéndose, cuando no hay de donde sacar lo que tenían”.

Y completó: “Esto me pasó muchas veces. Cuando nosotros perdimos alguna elección se iban con el PRO y cuando ganó Alberto Fernández, otros se fueron al Frente de Todos. Por lo tanto, la salida de dirigentes no es algo que me parezca nuevo, no me preocupa ni me quita el sueño".

En tanto dijo que hoy el GEN está en un proceso muy interesante de crecimiento y reconoció los errores de las alianzas del pasado: “Somos un partido nacional, durante este último tiempo hemos tenido un crecimiento importante. Además, soy sincera en esto también la decisión de incorporarnos a Juntos por el Cambio mejoró nuestro posicionamiento. Habíamos perdido mucho cuando fuimos por otro camino. Hoy estamos recuperando gente, el partido está muy bien”.

Por último, la titular del GEN cargó contra quienes se fueron: “Los que se van ahora se cansaron de cobrar en este partido y cuando vieron que no lo podían seguir haciendo andan buscando otros destinos. Pero insisto el partido está muy bien parado”.