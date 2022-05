Éxodo masivo y coqueteos con la UCR y el PRO en el partido de Margarita Stolbizer

La separación del GEN en la provincia de Buenos Aires es algo que ya no se oculta. Al partido fundado por Margarita Stolbizer lo están vaciando de poder, con Margarita incluida. En este éxodo dirigencial de la línea fundadora se avizora una nueva agrupación más cercana al radicalismo, mientras que otros coquetean con el ala dura del PRO. Son muchos los dirigentes que se muestran abiertamente con sus nuevos socios.

Hace unos meses, el primer portazo en el GEN lo pegó Marcelo "El Oso" Díaz renunciando a la presidencia del partido en territorio bonaerense. Las cuestiones que lo llevaron a su dimisión están orientadas a una disputa interna y a la falta de contención de la fundadora del partido, que quedó plasmada en el ultimo plenario para elegir autoridades donde varios dirigentes pegaron el faltazo, confió un ahora ex dirigente fundacional del GEN a MDZ

La misma fuente agregó en off: “El Congreso fue por Zoom para renovar autoridades y la cosa terminó mal. En un momento se parecía a Intratables. Todos contra todos. Muchas heridas no sanadas y los pases de facturas a Margarita estuvieron a la orden del día. Nos matamos laburando y solo mojaron Margarita y dos más”, concluyó el ex aliado de Stolbizer.

Por su parte, el ex presidente bonaerense del GEN y ex diputado provincial Marcelo "El Oso" Díaz, en declaraciones periodísticas al portal “Letra P”, afirmó que decidió alejarse para empezar en un nuevo espacio “muy pluralista” integrando a dirigentes de “distintas extracciones” dentro de la coalición opositora.

Lo cierto es que al “Oso” Diaz se lo vio, como a otros ex dirigentes progresistas, muy cerca del presidente del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, quien tiene una excelente relación con el ex socio de Margarita Stolbizer y fue un actor clave para que el GEN se sume a la lista encabezada por Facundo Manes en las PASO del 2021. Tal cual se ve en la cuenta personal de Twitter del exsocio de Margarita.

Muy buena la reunión de la semana pasada con mi amigo @MaxiAbad, y distintos dirigentes y referentes de las secciones electorales. Conversamos sobre la realidad de nuestra Provincia y la construcción de una gran alternativa opositora en la coalición Juntos pic.twitter.com/XB4wwFq8we — Marcelo E. Diaz (@marceloosodiaz) May 22, 2022

El viernes en la Convención Nacional del radicalismo en La Plata, se vio a varios ex GEN en las inmediaciones del teatro Coliseo Podestá, charlando con quienes fueran sus correligionarios. Es por esto que no se descarta que algunos vuelvan al partido fundado por Alem que dejaron en el 2007.

En tanto otro sector, minoritario, de los ex GEN coquetean con el ala dura del PRO comandado por Patricia Bullrich. Algunos están en la etapa del romance y otros como es el caso de Gerardo Milman, uno de los más cercanos a Stolbizer, se muestran ya como referentes del espacio fundado por Mauricio Macri.

Los que quedaron dentro del partido de Margarita Stolbizer son cada vez menos. Se estima que con el ultimo éxodo perdieron cerca del 70% de la dirigencia de peso. Dicen que se deben un debate interno para ver cómo sigue el GEN en la estructura de Juntos por el Cambio. No hay que perder de vista que, desde que se sumaron al mayor espacio de la oposición, el partido conducido por Margarita Stolbizer recuperó presencia legislativa nacional, con su banca, y dos bancas en la Legislatura bonaerense, repartidas entre la Cámara Baja y la Cámara Alta.

Este último cimbronazo dejó en claro las diferencias entre los que pregonan que el GEN debe mantener su estructura e identidad y quiénes pugnaban porque el partido vuelva al radicalismo.