Radicales y peronistas votaron en contra de bajarse los sueldos

El martes pasado, el ex intendente radical y ahora concejal por el interbloque departamental Sembrar, Ricardo Mansur, pidió que se tratara en la sesión su proyecto de ordenanza para bajar los sueldos del intendente, los concejales y al resto de los funcionarios. Perdió la votación 7 a 2, con una particularidad: radicales y peronistas votaron juntos, en contra.

El proyecto hoy será analizado en comisión ya que este fue el pedido que hicieron ambos bloques para evaluar la iniciativa. Como contó MDZ, apenas asumió a fines de mayo, Mansur presentó el texto que está generando mucha polémica en Rivadavia.

La iniciativa implica retrotraer los salarios de los funcionarios municipales usando una fórmula que se aplicaba hasta 2016. Antes, el monto de la categoría 13 era multiplicado por 5,8911, así definía el sueldo del intendente y a partir de ahí se desarrollaban los porcentajes de las autoridades correspondientes: secretarios (69%), asesores contables y legales (64%), directores (62%), presidente del Concejo Deliberante (65%), concejales (60%), y secretarios del Concejo (35%).

Luego, durante la primera gestión del actual intendente Miguel Ronco hubo dos modificaciones por eso hoy el jefe comunal gana más de $400.000 de bruto, y de acuerdo a su propuesta pasaría a ganar $ 202.075. Los concejales cobran $ 330.793 mensuales, y de aplicarse su proyecto pasarían a ganar $ 121.245. La misma ordenanza incluye también a secretarios, directores y otros funcionarios.

Este martes pasado, Mansur pidió el tratamiento sobre tablas en el recinto del Concejo Deliberante. Le fue mal: de los 9 concejales que votan (el presidente del Concejo no vota sólo desempata cuando es necesario), 7 lo hicieron en contra (ambos de las bancadas de Cambia Mendoza y del Frente de Todos) y sólo 2 a favor. Quienes se inclinaron por la positiva es el propio Mansur y la edil Nilda Pichilli de Libres del Sur, que son del nuevo partido departamental Sembrar.

En Rivadavia se da una particularidad, hay dirigentes de Libres del Sur y del Partido Socialista que conforman Sembrar junto con Mansur y por lo tanto, no son parte de Cambia Mendoza como sus estructuras partidarias en la provincia. Mansur era radical y se peleó con Ronco y con otros dirigentes del departamento de la UCR y se postuló por el Partido Verde (ahora también parte de Sembrar) como concejal.

"Pedimos el tratamiento sobre tabla y nos dijeron que no. El intendente con el aguinaldo este mes, estará cobrando de bruto más de 600.000 pesos. Sabemos que le hacen descuentos, entre ellos ganancias. Eso no tiene nada que ver. Él mostró el bono y sabemos que de bolsillo cobra menos también porque todo el pueblo de Rivadavia le paga sus aportes jubilatorios, la Osep y su aporte partidario". sostuvo Mansur en diálogo con MDZ.

La objeción de los radicales y peronistas apunta a que no se le puede dar tratamiento a la iniciativa de ordenanza porque va en contra de la Ley Orgánica de municipalidades, la 1079. "El Concejo no puede tocar el sueldo del intendente, ni tampoco a través de una ordenanza modificar el presupuesto. Estoy buscando antecedentes y no los hay", advirtió ante MDZ Fernando Rodríguez, concejal de Cambia Mendoza, un hombre muy cercano a Ronco.

Durante la mañana de hoy, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y como propuesta del bloque oficialista se pidió una asesoría externa. "Pretendemos que una persona que se dedique a lo constitucional opine sobre la iniciativa" continuó Rodríguez. Mansur, en tanto, refutó la postura radical. "Se trata de una dilación, en realidad. No lo quieren tratar. Mi propuesta apunta a que los 56 millones de pesos anuales que se ahorrarán de los sueldos de los funcionarios vayan a aumentar los salarios de los trabajadores del municipio que tienen salarios muy bajos. Eso nos permite la ley", agregó el ex intendente.

El martes próximo el edil insistirá con la iniciativa. No tendrá suerte. El radicalismo pedirá el archivo. "Esto se debe tratar cuando se debata el presupuesto general, en noviembre o cuando llegue. No es simpático pero no estamos para eso. Estamos para tomar decisiones de acuerdo a lo que la ley nos permite", finalizó Rodríguez.