Por irregularidades, pidieron a la Nación que revise los pases a planta de la UNCuyo

El 8 de junio pasado, un día antes de la reñida elección de la UNCuyo, el delegado interventor del sindicato no docente (SPUNC) Nazario Eduardo Bittar, envió una nota al Ministerio de Trabajo de la Nación y otra al rector Daniel Pizzi pidiendo que intervengan porque se han incorporado no docentes de manera "ilegítima y arbitraria" a la planta de la Universidad. Como contó MDZ, la UNCuyo sumó 430 trabajadores a planta antes de los comicios el pasado 9 de junio.

La primera nota, que figura en las redes sociales del sindicato, menciona 23 expedientes que "deben ser reconsiderados". Sostiene, además que "se han incorporado nuevos trabajadores e iniciado expedientes para efectivizar personal no docente de manera arbitraria e ilegítima". Esto quiere decir que hay personas que están siendo incorporadas o que ya fueron sumadas a la planta de personal y no le correspondía ese beneficio. Además, que las condiciones en las que habrían pasado a planta no son las idóneas, de acuerdo a la denuncia.

Pero también pone el foco en los fondos utilizados para los pases a planta. En la nota ante el ministerio asegura que "se han otorgado suplementos por mayor responsabilidad con presupuesto de cargos vacantes que no se concursan y que atentan contra la carrera administrativa de los trabajadores".

El interventor confirmó a MDZ que presentó ambas notas pero no quiso hacer declaraciones por encontrarse en una audiencia. En los otros párrafos, señala que " las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo han solicitado la efectivización personal no docente vulnerando y trasgrediendo el Régimen de Concursos previsto en el Titulo VI del Convenio Colectivo de Trabajo 366/06, y dada la gravedad de la situación pese a las reiteradas denuncias e impugnaciones efectuadas".

El interventor expresó en la nota ante el ministerio de Trabajo que desde el mes de noviembre 2021, a través de intensas reuniones paritarias "hemos venido realizando un dificultoso proceso de efectivización del personal no docente a los fines de solventar las deficiencias de la asignación de cargos, y estas decisiones arbitrarias atentan en contra de los derechos de trabajadores e impiden la regularización de los cargos".

Bittar también explicó que ha presentado "reiteradas solicitudes a las autoridades de la UNCuyo" para que le de intervención en los asuntos vinculados a los no docentes antes de tomar una resolución pero eso "no ha ocurrido".

En ese sentido, le pide al ministerio de Trabajo que intervenga y lo mismo al rector Pizzi quien avaló los pases a planta, para que tomen una decisión sobre los expedientes que menciona en sus notas presentas.

El 20 de mayo de este año apareció en el Digesto de la Universidad un listado de 430 personas que están siendo efectivizadas y que fueron avaladas por unanimidad por el Consejo Superior que es el máximo órgano deliberativo universitario y está compuesto por fuerzas oficialistas y opositoras.