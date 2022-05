La peculiar jugada que realizó Daniel Pizzi antes de dejar su cargo

Con fecha del 20 de mayo de este año, apareció en el Digesto de la Universidad un listado de 430 personas que están siendo efectivizadas en la Universidad Nacional de Cuyo, a pocos meses de que el rector radical Daniel Pizzi termine su segunda gestión frente a la Casa de Estudios. Se trata de pases a plantas de no docentes de distintas áreas y unidades académicas que fueron avalados por unanimidad por el Consejo Superior - por lo tanto cuentan con el respaldo opositor- y del personal que llevaba en algunos casos, más de 15 años trabajando sin estabilidad.

Desde el 2014 hasta la fecha, es decir desde el comienzo de la primera gestión de Pizzi- Jorge Barón, se efectivizaron 3.085 docentes y otros 2.200 no docentes que estaban en una situación de irregularidad, es decir contratadas o sin concurso efectivo, y en el caso de profesores había con hasta 20 años de antigüedad. Este nuevo proceso de pases a planta comenzó en noviembre del año pasado y abarcó 430 personas, todas no docentes.

En diálogo con MDZ, la actual titular de la secretaría de Gestión Económica y Financiera de la UNCuyo, Fernanda Bernabé, sostuvo: "Es un proyecto que impulsamos con el rector Pizzi, que salió de nuestra secretaría y que le cambia la vida a muchísimas personas que en algunos casos, hacía 15 años que habían entrado a trabajar y que estaban sin estabilidad laboral, ni obra social".

Según Bernabé, "uno de los criterios que se tomó es que no sean personas que tengan roles políticos, es decir no puede efectivizarse a alguien a cargo de una secretaría sino que sean técnicos profesionales administrativos y que además, no entraron a trabajar en los dos últimos años a la Universidad". Estos aspectos son importantes porque el 9 de junio la UNCuyo tiene elecciones y los pases a planta siempre son mirados con atención en medio de un proceso electoral.

Para poder entrar a la planta universitaria, de acuerdo a las resoluciones 1420/2022 y 650/2021, estos 430 trabajadores debieron completar una plataforma digital que incluyó a Personal; una resolución evaluativa sobre el desempeño laboral de parte a los jefes inmediatos; el visto bueno del departamento Jurídico y un dictamen final a través de un coloquio. Ese último punto fue para aquellas personas que no tenían cargos interinos (que no rindieron una exposición oral antes) y debieron rendir ante una comisión evaluadora compuesta de tres personas. Además, en la paritaria de no docentes se trabajó el tema.

"Esto está sucediendo en estos meses, algunos ya rindieron y otros lo están haciendo", contó Bernabé. En el listado de los pases figuran personas que trabajan desde la gestión del peronista Arturo Somoza (2006-2014) y algunas incluso desde antes y que cumplen funciones en distintos lugares de la UNCUYO, como la radio.

En el Consejo Superior, la oposición convalidó este proceso. El consejero Juan Carlos Aguiló (quien forma parte de Compromiso Universitario, la lista opositora al oficialista Interclaustro) afirmó a MDZ: "El Consejo aprobó por unanimidad porque se trata de profesionales que vienen trabajando en algunas áreas que antes no existían entonces habían quedado en un gris y esta resolución les da estabilidad. Son personas de distintas áreas universitarias".

Además, como pasan a planta, ahora podrán votar y presentarse a candidaturas en próximas elecciones. "El 24% no podía votar y el resto no podía ser elegida. También ganamos en derechos políticos", sostuvo Bernabé.

El proceso tuvo detractores oficialistas - quienes no le veían sentido que sean esas personas quienes pasaban a planta- y opositoras-quienes consideran que en el listado de las nuevas personas efectivas hay cargos que parecen técnicos pero que en realidad son políticos por cómo llegaron a esa funciones-