Sin acusaciones sólidas, Rafecas liberaría el gasoducto de la polémica

El proceso de licitación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, así como el avance de llamado para la obra civil para su construcción; no tendrán trabas en la Justicia. El juez Daniel Rafecas tomará hoy declaración al exresponsable máximo de la obra, Antonio Pronsatto; a la vez que escuchará entre hoy y el miércoles a los cuatro expertos llamado por su juzgado y leerá las recomendaciones de las cuatro petroleras a las que el magistrado convocó para conocer si los caños son los recomendables. Esto es, Tecpetrol (Techint), Pluspetrol, Total e YPF.

Si estas tres argumentaciones terminan como se supone que concluirán, sin acusaciones de delitos penales (corrupción) y que sólo se trata una cuestión de internas políticas entre el albertismo y el kirchnerismo, el juez habilitará la consecución del proceso de licitación del gasoducto; a la vez que continúa el proceso de investigaciones administrativas. Si es que lo hay; ya que probablemente tampoco haya presentaciones de la oposición.

Según los datos que manejan dentro del Gobierno nacional, tampoco desde el PRO, radicalismo y similares, habría intenciones de avanzar en la investigación; y, por cuestiones más políticas que judiciales, se liberaría de acusaciones la obra con lo que no habría tampoco presiones opositoras. En síntesis, Rafecas ya no tendría cuestiones vinculadas a delitos para investigar, y mucho menos pruebas serias y firmes que investigar.

El primer paso en este sentido lo dio el viernes pasado el involuntariamente principal impulsor de la causa. Matías Kulfas declaró ante Rafecas que no hubo hechos de corrupción y que todas sus declaraciones públicas y en off se debieron a la protesta por las internas dentro del oficialismo; como causas directas de la demora en la ejecución del gasoducto. El ex ministro de Desarrollo Productivo declaró ante el juez que tampoco había cuestionamientos ni a Techint ni a los que diseñaron los pliegos de licitaciones para producir los caños necesarios para la obra; salvo cuestiones políticas no judicializables.

Si todo sale como el juez espera, se habilitaría la primera parte (la provisión de los tubos) de la construcción del gasoducto que uniría Tratayén, Vaca Muerta, y Salliqueló, en el centro de la provincia de Buenos Aires (en total unos 563 kilómetros pasando también por las provincias de Río Negro y La Pampa); y donde SIAT (Techint) fue la única oferente en el acto del 31 de marzo pasado organizado en la sede de la estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), Avenida Del Libertador 1068, piso 3°, oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese fue el acto de licitación para la compra de los tubos necesarios para transportar el gas, y que tuvo a la compañía del grupo Techint como único oferente. SIAT había cotizado un total de US$436 millones más IVA, muy cerca del presupuesto oficial de US$493.229 más IVA. Había ofertado por "561 mil metros de caños de 36 pulgadas de diámetro - API 5L Gr. X70 – e: 12.7mm-PSL2; 6.500 metros de caños de Ø36”- API 5L Gr. X70 – e: 19.1 mm-PSL2 >> PI es 19.05mm (0.75”) y 14.500 metros de caño Ø36”- API 5L Gr. X70 – e: 10,0 mm-PSL2" y por ". 63.500 metros de caño de Ø30”- API 5L Gr. X70 – e: 8.12 mm-PSL2 y 11 mil metros de caño Ø30”- API 5L Gr. X70 – e: 11.69mm-PSL2".

La empresa de Techint es el productor líder de tubos de acero con costura para oleoductos y gasoductos locales y regionales. Posee plantas productivas localizadas en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, y Villa Constitución, Santa Fe, con una capacidad de producción anual de 430.000 toneladas de tubos de acero con costura. Y en el caso del gasoducto Néstor Kirchner fue el único oferente. Y, se afirmaba entonces y ahora, que sólo competía con los tubos chinos, quienes finalmente ni siquiera terminaron presentándose, pese a que durante el proceso abierto de manera internacional para convocar a empresas extranjeras, hubo 6 consultas concretas, pero sólo una presentación de ofertas: la de SIAT.

Según la compañía, los primeros tubos podrían estar saliendo de la planta en septiembre y para octubre estarían en condiciones de comenzar los trabajos de encastre para avanzar en el gasoducto. Eso siempre que desde el Ejecutivo llegue la orden al Banco Central para que se liberen los aproximadamente 200 millones de dólares necesarios para iniciar la producción de la chapa en la planta brasileña de la propia Techint. Es lo que figura también en el pliego de licitación, y que quedó en una sombra de dudas el viernes pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner cuestionó que la empresa multinacional no haya decidido levantar una planta dentro del país para fabricar ese insumo básico para fabricas los tubos.

La posibilidad de cumplir en tiempo y forma con ese requerimiento, si Techint aceptara la sugerencia, retrasaría el inicio de la construcción del gasoducto en no menos tres años. Sería aproximadamente el tiempo que demandaría levantar una planta en territorio local o acondicionar una existente. Algo que la compañía no está, por otro lado, dispuesta a ejecutar.

La segunda etapa del gasoducto, la obra civil, comenzó hace dos viernes, cuando el Gobierno presentó las condiciones para la obra civil; proceso que debería comenzar antes de septiembre; cuando los tubos ya estén disponibles. Entre las condicionalidades figuraban que sólo podrían participar empresas con experiencia en ductos con tubos de más de 30 pulgadas y 15 años de obras demostrables, lo que sólo dejó en carrera a unas pocas constructoras entre las que figuran Techint; Sacde, de Marcelo Mindlin; BTU, de Carlos Mundin; Contreras Hermanos, que preside Juan Manuel Touceda, y Víctor Contreras SA, que encabeza Carlos Folatti. Techint podría ganar la licitación pese a haber vencido ya en la construcción de los caños, ya que las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) (don empresas socias para una destino puntual), pueden participar en dos de los cuatro procesos licitatorios del gasoducto.