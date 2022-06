La postura de Mauricio Macri de cara a 2023, según un intendente cercano al expresidente

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aseguró hoy que el expresidente Mauricio Macri "no está pensando en candidaturas" de cara a las elecciones de 2023 y aseguró que el mandatario está “en una posición sana de observar y escuchar” a los dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio (JxC).



"Ni Mauricio (Macri) ni yo estamos pensando en candidaturas. Los vecinos están cansados y quieren que la política escuche sus necesidades y que a partir de ahí se generen ideas para resolverlas", señaló Grindetti en declaraciones a Radio Provincia.



El jefe comunal se refirió de esta forma a la recorrida que efectuó días atrás junto al expresidente por barrios del conurbano bonaerense y minimizó especulaciones sobre eventuales postulaciones por parte de los referentes del PRO.



“Macri es el creador del PRO, fundador de Cambiemos y fue presidente. Está en una posición sana, de observar y escuchar”, subrayó.





El intendente , quien recientemente abandonó la mesa provincial del PRO por diferencias internas con el resto de los integrantes, destacó la importancia que tiene el vínculo con la UCR para la fortaleza de JxC, pero advirtió que “eso no significa que el año que viene no existan diferencias”.



En relación a una posible alianza con el diputado nacional Javier Milei, Grindetti sostuvo que “el liberalismo, como lo plantea (el economista), no existe".



"Hasta países como Inglaterra tienen un Estado que regula .No imagino una sociedad funcionando de esa forma", subrayó.