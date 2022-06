La nueva chicana del kirchnerismo contra el Gabinete de Alberto Fernández

Marcelo Arce, Ezequiel Rudman y Alejandro Cancelare analizaron en esta edición de "La Mesa del poder" la declaración del exministro de Producción Matías Kulfas ante la Justicia en la que rectificó sus acusaciones sobre las condiciones de contratación del gasoducto Néstor Kirchner. Todo es proceso había comenzado a partir del ya famoso "off de record" en el que acusó a funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner de estar relacionados con el direccionamiento de la licitación para la compra de tubos a la empresa Techint. Además, analizaron el desembarco de Daniel Scioli en reemplazo de Kulfas y como nueva figura de Alberto Fernández .

Por otra parte, los periodistas dialogaron con Jorge Faurie, exembajador y exministro de Relaciones Exteriores de la Nación, quien explicó que la participación de Argentina en la Cumbre de las Américas fue "contradictoria" y que se deberá "tomar apuntes para no volver" a cometer los mismos errores.

Gasoducto Kirchner: Kulfas tranquilizó la tensión interna del Frente de Todos

Matías Kulfas declaró ante la Justicia federal que "la adjudicación a Techint estaba justificada" y reconoció que cometió un error producto de una disputa política con Cristina Fernández de Kirchner. Según la Mesa del Poder sostuvo que "la justificación del funcionario albertista fue para apaciguar las corriente" que corren en la interna del Frente de Todos.

Por otra parte, el periodista Alejandro Cancelare manifestó que "le llamó la atención las palabras de Guzmán hacia el exfuncionario de Nación. "El ministro de Economía elogió de manera conceptuosa al saliente funcionario. Guzmán manifestó que Kulfas fue una parte fundamental para la recuperación económica del país y lo hizo a pesar de que es un funcionario que está en la mira del kirchnerismo y enalteció la figura de una persona que denunció a la vicepresidenta. Por ende, lo salió a defender", comentó.

Para Cancelare la importancia de la crisis por el gasoducto será relativa, porque el problema de fondo del país es mejorar la actividad económica y bajar los índices inflacionarios. "El proyecto no está pensando para Argentina pueda exportar este suministro, porque no posee las moléculas necesarias para hacerlo. Entonces está ideado para abastecer a los argentinos, pero será tan influyente, ya que esto no arreglará para que su precio sea menor. Lo único que puede salvar a este gobierno es que trabajen para bajar la inflación", destacó el periodista.

El club de los perdedores

El lunes Alberto Fernández le tomará juramento a Daniel Scioli en reemplazo de Matías Kulfas, como ministro de Desarrollo Productivo. Esta nueva figura lejos de poder reestablecer una alianza con los sectores a fines al kirchnerismo hace la grieta interna se acreciente día tras día. Los seguidores de Cristina sostienen que "el presidente está formando un equipo" compuesto por ministros que pertenecen al "Club de los perdedores".

Según Ezequiel Rudman la lista incluye varios nombres y Daniel Scioli sobresale entre todos los funcionarios derrotados electoralmente. "El club de los perdedores como los kirchneristas definen a los funcionarios de Alberto Fernández, Scioli encabeza la lista, ya que perdió una presidencial con Macri en 2015. Luego se encuentra Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, quien perdió la elección por la jefatura de Gobierno porteño ante Horacio Rodríguez Larreta. Por último, Agustín Rossi titular de la AFI, otro del club, porque cayó derrotado en la interna del año pasado contra la boleta que apoyaban Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Omar Perotti en Santa Fe", señaló.

Por otra parte, Alejandro Cancelare definió que la llegada de "Pichichi" como "al chancho que lo tiraron en la cárcel". "Dentro de una cárcel tenés que solucionar varios problemas, como la seguridad, la subpoblación carcelaria y la alimentación de la población. Esto, sí lo relacionamos con los problemas internos que posee el Frente de Todos, indica que a figura del exgobernador de Buenos Aires dentro del Gabinete de Fernández generá más problemas que soluciones. Porque Scioli puede generar que el presidente se aleje cada vez más de los sectores massistas y los camporistas", agregó.

Cumbre de las América: Argentina un país contradictorio

Jorge Faurie, el exCanciller de Mauricio Macri, explicó que el rol de Argentina en la Cumbre de las Américas fue "contradictorio" y que Argentina actuó como un "abogado de países que no persiguen las ideas democráticas y republicanas". " Todo comenzó desde que pusimos en juego nuestra asistencia a la cumbre. Luego nuestro presidente se transformó como una suerte de abogado de países que no persiguen las ideas democráticas, pero sí dictatoriales", dijo el también exembajador de Francia y Portugal. Alberto Fernández compartiendo con Joe Biden en la Cumbre de las Américas

"Argentina en 2001 firmó un documento con todos los estados americanos que pretende buscar la democracia y promulgarla en aquellos países que la necesiten. Entonces al tomar este rol de defender a dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba, nos pone en una posición contradictoria", señaló.

Al asumir como el presidente de la CELAC Alberto Fernández criticó duramente "el derecho de admisión" que realizó EEUU como país anfitrión de la cumbre. Al respecto Faurie expresó que es una falta de "sensatez justificar la asistencia de Estados que no son democráticos" y manifestó que EEUU no tiene un interés "preminente del cómo se comportan" los países radicados en el hemisferio sur. "Hay países como Brasil que han sido criticados como autoritarios a través de las medidas de su mandatario Jair Bolsonaro o los dichos del presidente de Chile Gabriel Boric que manifestó comentarios inusuales por la trayectoria del actual mandatario norteamericano. A pesar de lo anterior, los Estados Unidos no poseen interés del cómo se expresan estos estados. Sin embargo, los argentinos debemos tomar nota de esto. Porque estas prácticas no nos dejan bien parado cuando necesitamos la ayuda del extranjero y ellos de acuerdo a nuestra hoja de antecedentes, pueden actuar con benevolencia o no. Por eso fuimos contradictorios en la cumbre", remarcó Faurie.

El jefe de Gobierno porteño se impone ante los centennials

A través de una resolución que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, Horacio Rodríguez Larreta convirtió su jurisdicción en la primera del país que restringe la práctica de este sociolecto. Al tomar esta decisión, lo pone en el ojo de la tormenta con el electorado joven, que frecuentemente hace uso de esta variación del lenguaje. Ante esto, Rudman explicó que la prohibición del uso del lenguaje inclusivo demuestra a una clase política que se está alejando de la sociedad. " Como sí el lenguaje inclusivo puede ser prohibido por medio de un decreto. Sabiendo que el comportamiento adolescente busca revelarse constantemente del sistema impuesto, mientras tenga más contravenciones más será su insistencia para llevarlo a cabo", dijo.

Asimismo, Cancelare planteó que esta actividad no es primordial para los argentinos y les preocupan otras cosas, pero aseguró que la medida del jefe de Gobierno porteño es correcta, ya que a las infancias deben aprender las nociones básicas de nuestro idioma. " El 75% de la sociedad cree que el uso del lenguaje inclusivo no es primordial y menos aquellos ministerios enfocados en temas de Genero. Se debe aprender primero el castellano, pero si vos querés hacer un curso de lenguaje inclusivo por tu cuenta está perfecto. Estamos buscando modelos disruptivos y lo esencial no pudimos cumplir. Larreta conoce que no posee cierta afinidad con este electorado y tomó la decisión de llevar adelante la medida", apuntó el periodista.

