Alberto Fernández fue lapidario con Matías Kulfas y desafió al FMI por los planes sociales

El presidente Alberto Fernández consideró este viernes que el exjefe de la cartera de Desarrollo Productivo Matías Kulfas fue "un gran ministro que cometió un error", en alusión al "off the record" que difundió el funcionario sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y que determinó su salida del Gobierno.

En una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren la IX Cumbre de las Américas, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Fernández destacó el hecho de que Kulfas fuera hoy a los tribunales federales de Comodoro Py a declarar "como testigo".

"Matías es un gran ministro que cometió un error y un error que yo no lo soporto, que en off se hable mal de otro. Es más, reniego de los que hablan en off, debo confesar. Es mejor hablar francamente", advirtió el jefe de Estado.

El FMI y los planes sociales

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno no va a "acotar gastos en tema social", tras la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda por 44.000 millones de dólares contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

"Nosotros no estamos pensando en acotar gastos en tema social", dijo Fernández en una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren la IX Cumbre de las Américas, y donde se aloja la comitiva nacional. En ese sentido, Fernández manifestó que Argentina "está teniendo un crecimiento realmente muy importante y, por lo tanto", no quiere "que ese ritmo se frene o se desacelere".

"Estamos monitoreando el día a día. Insisto, la ironía es que la Argentina crece y ese crecimiento demanda dólares para los insumos y, a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelven insuficientes para la cantidad de dólares que reclaman o se necesitan en la industria", explicó el mandatario, y añadió: "Es algo que vamos a ir corrigiendo poco a poco".

Fernández contó que el FMI "ya ha dicho que es necesario recalibrar todo por la inflación que se ha dado en los alimentos en todo el mundo", y amplió: "La inflación de alimentos es un tema que preocupa a todos, hablé de esto con (el primer ministro de Canadá, Justin) Trudeau y con (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro.

En ese marco, indicó que se trata de un "tema de preocupación en el mundo, por lo tanto cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo que hemos programado tiene más que ver con una iniciativa del Fondo y que nosotros por supuesto compartimos".

Al ser consultado sobre la baja de los bonos argentinos y la suba del riesgo país, Fernández explicó: "Por esta época esto podía pasar porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones".

El presidente contó que tanto ayer como esta mañana habló sobre el tema con el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. "Creo que la cosa se va a ir ordenando paulatinamente y obviamente seguiremos de cerca el tema para monitorearlo y para intervenir si es necesario", concluyó.