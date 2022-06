El fenómeno mundial que podría favorecer a Javier Milei de cara a 2023

Diego Guelar, exembajador argentino en China, EEUU, Brasil y la Unión Europea, dialogó con After Office, el programa de MDZ Radio, a propósito de la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. En medio de su análisis detalló un fenómeno regional e incluso mundial que podría favorecer al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara a 2023.

También se refirió a la posición del Gobierno argentino, similar a la del Gobierno mexicano, de cuestionar al anfitrión de la Cumbre de las Américas, Estados Unidos, por no invitar a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Alberto Fernández propuso una contracumbre, pero la idea luego se desactivó porque no hubo quórum y el presidente argentino finalmente confirmó su presencia en Los Ángeles.

Sobre esas idas y vueltas, Diego Guelar dijo que la decisión del primer mandatario nacional "es algo muy coherente con las incoherencias permanentes. La propuesta de la contracumbre era un absurdo, ya vivimos una en Mar del Plata en 2005 que fue bochornosa, en el gobierno de Néstor Kirchner. Yo no coincido con Estados Unidos, en el sentido de excluir en una cumbre panamericana, que es de todos los países del hemisferio occidental, me gusten o no ".

De todos modos, "la nuestra no responde a ninguna política exterior y espero que el presidente, que suponemos que va, no represente a las 3 dictaduras que existen en el hemisferio, a la cubana, a la nicaragüense y a la venezolana. No es ese el rol del presidente argentino".

Luego se le consultó si a nivel internacional hay una especie de corrimiento del arco político desde el centro hasta la derecha, que en Argentina se podría ver por ejemplo con el crecimiento en popular de figuras como Javier Milei. Guelar entiende que "no, yo creo que tenemos un arco político ideológico muy amplio. Hoy sí hay muchas expresiones y el descontento de las ciudadanías con las clases políticas tradicionales. Eso, sin lugar a dudas, es lo que ocurrió en Chile, en Perú y lo que se va a profundizar en Colombia".

De todos modos, el crecimiento de dirigentes como Javier Milei incluso a nivel mundial, para Diego Guelar es "una expresión de la democracia. Hay gran descontento por la incapacidad de la inclusión de sectores importantes de la ciudadanía a beneficios materiales de la democracia. Eso genera este descontento. Creo que más que correrse a la derecha, lo que la gente está haciendo es correrse de una dirigencia que no la representa".