Hotesur-Los Sauces: un fiscal pidió anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner, sus hijos y otros imputados

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó los argumentos ante la sala 1 pidiendo anular los sobreseimientos y fundamentó por qué Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner -y los demás imputados- deben enfrentar un juicio oral por lavado de dinero en las causas unificadas Hotesur-Los Sauces.

En el escrito presentado ante el máximo tribunal penal del país, sostuvo que "no hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento" sin la realización del debate, por lo que solicitó “descalificar el fallo y ordenar la continuidad del presente hacia el juicio oral”. Asimismo, manifestó que los dos jueces que decidieron que no se llegue al juicio oral, buscaron "cerrar la causa" sin "fundamentos" y dictaron una sentencia “arbitraria” al tiempo que señaló que debe revertirse la resolución por errónea aplicación de ley penal y procesal penal. Y pidió el apartamiento de Daniel Obligado y Adrián Grunberg.

Al cuestionar la actuación de los magistrados dijo que “la solución del sobreseimiento tal como aquí nos es presentada no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la Justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día. Allí se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”.

El 26 de noviembre del 2021 el Tribunal Oral Federal 5 dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez, entre otros imputados.

Fue pese al pedido del fiscal Diego Velasco que cuando presentó su dictamen entendió que los pedidos debían rechazarse al considerar que aún hay prueba pendiente, entre la que se encuentran peritajes contablesy otros informes que aún no han llegado al expediente. En aquel escrito decía: “El momento oportuno para ventilar todas las conductas imputadas en autos es justamente el debate oral y público y no, como lo pretende también aquí estos letrados, en este momento previo al no resultar de aplicación la habilitación del art. 361 del ritual”.

Pero en absoluta soledad y habiendo oído lo que el fiscal Diego Velasco planteó al TOF la jueza Adriana Paliotti al rechazar los planteos de las defensas, aseguró en su voto minoritario “que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”.

Frente a los planteos formulados por la defensa en este momento procesal, manifestó que “no sólo desnaturalizarían la instancia del juicio oral, sino que, además, me colocaría en la situación de tener que valorar anticipadamente -y por eso de manera impropia- el acervo probatorio recabado en la etapa de instrucción”.

Estos expedientes fueron unificados porque en ambos se investigó una misma maniobra, porque además tienen 16 imputados en común y bajo investigación estuvo una presunta asociación ilícita creada para lavar 80 millones entre 2008 y 2015.

Habiendo sostenido Villar el recurso presentado por Velasco, la Cámara de Casación está en condiciones de convocar a una audiencia previo a resolver si hace lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal, avanza hacia la etapa de juicio y aparta a los dos magistrados o si por el contrario confirma los sobreseimientos.