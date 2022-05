Cristina Fernández de Kirchner estalló contra los medios y los culpó por "generar insatisfacción"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar sus críticas contra los medios de comunicación y aseguró que generan "insatisfacción democrática".

"Ejemplo de cómo funciona el Poder económico mediático y la insatisfacción democrática que expuse en Chaco. Mirá lo que decía Clarín dos domingos antes de que tengas que votar en las parlamentarias 2021 y mirá lo que te dice hoy, cuando se está discutiendo tu salario", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Cristina acompañó el mensaje con dos tapas del diario Clarín: una de agosto de 2021 y una de hoy. En la primera el titular más destacado indicaba que "Argentina va a elecciones con el salario en dólares más bajo en quince años", mientras que en la segunda el titular más destacado señala que "Las paritarias por arriba del 60% complican más los planes de Guzmán".

Mirá lo que decía Clarín dos domingos antes de que tengas que votar en las parlamentarias 2021 y mirá lo que te dice hoy, cuando se está discutiendo tu salario. pic.twitter.com/dipgtvsGjD — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 8, 2022

El viernes pasado, la vicepresidenta brindó un duro discurso en la provincia de Chaco en el que criticó el rumbo económico adoptado por el Gobierno del que forma parte.

"En unos días más se cumplen, el 18 de mayo, el día del censo se cumplen tres años de aquel video en aquel le comuniqué a argentinos y argentinas, a compañeros y compañeras, la decisión que había adoptado", recordó Cristina en su discurso al hablar de Alberto Fernández.

"A ver, si fuera una disputa de poder, bueno… No sé, si hubiera elegido, suponte, al Presidente del Frente Renovador, que venía de un partido político, de haber sido candidato a Presidente, que tiene una fuerza con legisladores, con gobernadores. O a Dáer, de la CGT, no sé… o a Emilio Pérsico de los movimientos sociales. Eso, bueno… una disputa de poder pero, elegí a una persona que hoy es Presidente que no representaba a ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente pero, que además me había criticado duramente desde el año 2008 hasta ese momento", agregó en su discurso Cristina.

"¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder? Porque además de esa decisión política a la que no considero, como dicen algunos compañeros erróneamente, generosa. No, no. Fue inteligente. Muy bien compañera, las mujeres, las mujeres. Vamos las mujeres. Fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa. Sí fue una acción generosa creo que, quien resultó electo Presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir libremente quien era su gabinete económico, todos los hombres y mujeres de ese gabinete económico", completó la vicepresidenta.