Resucitó el kirchnerismo con ciertas limitaciones

Un viernes que no quedará en el olvido. Cristina Fernández de Kirchner otra vez relativizó el papel político y el liderazgo de Alberto Fernández en su discurso ante la Universidad Nacional del Chaco Austral sobre Estado, poder y sociedad. La expresidenta explicó allí con eufemismos que el “Frente de Todos no se está peleando, sino que está debatiendo ideas de gobierno”, un camino intermedio cuando muchos esperaban un mensaje más rupturista.

En la novena edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Carlos Burgueño y Paulino Rodrigues analizaron cómo Cristina Fernández de Kirchner en Chaco se quedó con toda la atención nacional sobrepasando a la figura del Presidente, la vuelta del kirchnerismo en una versión limitada y el fenómeno de por qué a la Argentina le cuesta atraer dólares de los inversionistas extranjero.

Cristina Fernández de Kirchner se robó los reflectores

Las dos máximas figuras del Poder Ejecutivo nacional estuvieron encabezando distintos actos políticos en Tierra del Fuego y Chaco, respectivamente. Se lo vio al presidente Alberto Fernández en la provincia fueguina acompañado por su gobernador, Gustavo Melella: visitó el Monumento de los Caídos de Malvinas, otorgó créditos y financiación para realizar obras públicas y entregó casas y departamentos para los ushuaienses.

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner se robó todo los reflectores durante una disertación ante los chaqueños organizada por la Universidad Nacional del Chaco Austral. Allí la expresidenta habló públicamente sobre varios temas e intentó proclamar que no hay grieta en el Frente de Todos. “Solamente la coalición de gobierno está debatiendo ideas”, afirmó.

Carlos Burgueño, además, destacó un dato clave del acto realizado en la provincia del Chaco, actualmente gobernado por Jorge Capitanich del Frente de Todos: fue el principio de la nueva era del espacio político de Unidad Ciudadana creado por Cristina Fernández de Kirchner debido a que no se siente parte del actual gobierno, ya que con ese nombre se convocó al acto de entrega del Doctorado Honoris Causa que esa casa de estudios le entregó a la vicepresidente y que fue la excusa del acto.

El ninguneo hacia Alberto Fernández

Cristina argumentó en el recinto universitario que eligió a Alberto Fernández porque "no representaba a ninguna fuerza política dentro del Frente de Todos" y eso era lo que lo hacía distinto entre los políticos del PJ nacional. Igualmente, la vicepresidenta aseveró que no se arrepiente de haberlo elegido y se autoelogia por haber conseguido el objetivo de la estrategia. Sin embargo, la expresidenta cuando quiere aprovecha para remarcarle públicamente al presidente que es un "producto político" con fecha de caducidad. En palabras de Carlos Burgueño, Alberto Fernández está padeciendo su decisión prematura al haber aceptado ser la cara de una coalición sin conocer lo que le esperaba, ya que “la sed de poder lo tentó antes que la racionalidad”.

Volvió un kirchnerismo muy limitado

El acto realizado en la Universidad Nacional del Chaco Austral fue la ocasión ideal para que Cristina Fernández de Kirchner enviara el mensaje que desde hace mucho tiempo quería dar. La imagen que se pudo apreciar en ese recinto fue la vuelta de sus “aplaudidores”, tan poco recordados por algunos y para otros, un recuerdo de lo que fue el kirchnerismo antes del 2015: euforia, alegría y fanatismo.

Sin embargo, Carlos Burgueño señaló que la vicepresidenta por bien que le haya ido en su charla sobre “Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática”, no es la misma persona que aparecía en el auge del kirchnerismo, ahora limitada por una serie de aristas que en la provincia chaqueña quedó en evidencia. Por ejemplo, no posee una economía que la ayude a bancar sus políticas públicas; la inseguridad es agobiante para muchos y crece todos los días; el auge del narcotráfico que genera asesinatos a toda hora y una clase de dirigentes políticos que no la ayudan para volver al protagonismo que algún día supo tener. Por esa razón, la expresidenta aprovechó para disfrutar de la gloria de sus mejores años de mandato, si bien hoy el kirchnerismo está limitado y del “pasado no se puede vivir”.

Por qué el kirchnerismo no genera confianza para atraer dólares al país

Uno de los puntos centrales del discurso de Cristina Fernández de Kirchner estuvo enfocado en el bimonetarismo, la realidad que vive Argentina hace años y que consiste simplemente en comprar moneda extranjera para salvaguardar el ahorro de los ciudadanos. Paulino Rodrigues se adentró en la incógnita que todavía el kirchnerismo no logra resolver. ¿Por qué los dólares no ingresan en el país? Hecha la pregunta, el analista definió que las recriminaciones públicas de Cristina hacia Alberto son una de las primeras causas del porqué los extranjeros no eligen poner sus capitales para invertir en nuestro país. “La inestabilidad política no es sinónimo de confianza”, dijo Rodrigues.

Otras de las causas que marcó Rodrigues fue que la inflación para los economistas kirchneristas solo consiste en “crear un enemigo común” para postular que los malos de la economía son aquellas personas y empresas que se encargan de “establecer precios”, que provienen de la demanda de mercado. El kirchnerismo siempre elige un “antagonista” antes de elaborar una política económica que ayude a las empresas y al bolsillo de la gente para que no pierda todos los días producto de la inflación.

La Mesa del Poder edición nacional

