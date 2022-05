Máximo atacó duramente a Alberto Fernández recordando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

El diputado nacional Máximo Kirchner habló en un acto en homenaje a Eva Duarte de Perón junto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y aseguró que es "necesario que el pueblo recupere el poder adquisitivo". También advirtió de que "lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los trabajadores".

"Las organizaciones de trabajadores, estén o no registrados, tienen que fortalecerse", afirmó, y sostuvo que "muchas veces buscan" que los asalariados "se enfrenten entre ellos".

En ese sentido, fue contundente al recordar los gobierno de sus padres. "A Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores. La vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me haya permitido ver presidentes a Néstor y a Cristina, sino por ver que cuando se es presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante".

"Tengamos la voluntad para que los debates políticos de den de cara a la sociedad. Les pido que se metan, que participen. Necesitamos que el pueblo recupere el poder adquisitivo", remarcó Kirchner al hablar en el Museo Eva Perón, donde se hizo este homenaje que contó con una fuerte presencia femenina del peronismo bonaerense.

"No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros, lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los que tienen trabajo registrado y los que no", destacó el principal referente de la agrupación La Cámpora.

Luego, ponderó la figura de la homenajeada: "Evita vivió y actuó con una vocación transformadora. Siempre tendemos a asociar a Eva con la pasión, el corazón pero estaba la Eva inteligente, cerebral, creadora del PJ femenino, está la del espíritu de la Constitución de 1949 con la patria potestad, tema que tomó el expresidente Raúl Alfonsín en 1985. Esa Eva también debe ser recordada".

El legislador recordó que "hasta 1945 los dirigentes del peronismo eran desconocidos pero hubo una unidad que le dio plafón y fue construida por la gente". "Era un pueblo que estaba cansado de no tener derechos y ser maltratado. Prueba de ello fue lo que hicieron con el cuerpo de Eva eso que se nombra como Revolución Libertadora y para nosotros es la 'Fusiladora'", sostuvo.