La reacción del Gobierno tras el durísimo discurso de Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a agitar la interna del Frente de Todos con un duro discurso en la provincia de Chaco, en el que apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y contra el presidente Alberto Fernández por el rumbo económico adoptado por el Gobierno del que forma parte.

Desde el Gobierno salieron a calificar de "Opoficialismo" el accionar de la vicepresidenta. Desde el entorno de Fernández sienten un gran malestar por la actitud adoptada por el kirchnerismo en los últimos días.

"Lo reta por no cumplir con la confianza. Ella perdió dos veces con Macri. Así no hay solución posible porque no hay debate. Ella va por todo, no quiere discutir, quiere el Gobierno", se lamentaron desde el Gobierno.

"Está sacada. Se le nota el enojo, ¿no? Creo que tiene impotencia porque no puede correr a Guzmán. Ya lo intentó con su hijo, con el Cuervo y ahora ella. ¿Qué bala le queda?", agregaron.

"No se salvó nadie. No perdonó a nadie. Hasta Wado (De Pedro), al que dijo que no le daba para la Jefatura de Gabinete. Fue algo así como Wado no te sobregires que te pongo los límites", completaron desde el entorno del presidente.

"Está todo bien. Todo sigue igual. Hay que seguir trabajando para resolver los problemas de los argentinos", minimizó el discurso un ministro cercano a Fernández.

El discurso de más de una hora que dio Cristina Fernández de Kirchner en Chaco atravesó todos los temas y le marcó la cancha al Gobierno.

"Elegí a una persona que hoy es Presidente que no representaba a ninguna fuerza política que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o poder? Esa decisión política, a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente generosa, fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía, pudiera decidir quién era su gabinete económico, todos los hombres y mujeres de ese gabinete económico", aseguró en su dura alocución.

"No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros", completó durante su discurso.

"Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado en la Argentina", cerró la vicepresidenta.