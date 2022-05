Florencio Randazzo le pegó al Frente de Todos por la Boleta Única

Minutos antes del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, el diputado nacional Florencio Randazzo del Interbloque Federal, exministro del Interior kirchnerista y legislador nacional, firmó la moción de Juntos por el Cambio acerca del proyecto de ley de Boleta Única. Randazzo dialogó con MDZ Radio y criticó al “aparato político” del Frente de Todos porque se oponen a la “innovación electoral”.

"Ellos ven una ventaja con la lista sábana en las próximas elecciones, pero la gente no es sonsa. Obviamente que los que manejan el aparato político nacional tienen mayor posibilidad de ganar las elecciones contra los otros partidos que no poseen las herramientas de un Estado", comentó.

Asimismo, la coalición de Juntos por el Cambio logró emplazar el proyecto de Boleta Única a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto que buscarán su dictamen a partir del miércoles 11 de mayo. De lograr su aprobación, la iniciativa de la oposición será elevada al recinto de Diputados para ser debatida por sus legisladores.

Por otra parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una ponencia acerca de Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral, afirmó que “está en contra de la boleta única” y defendió su postura comentando que “no es un tema urgente que debe ser debatido por los legisladores, porque los ciudadanos tienen otras carencias”.

“Oponerse a esta iniciativa es estar en contra de la innovación y la modernidad electoral. Argentina posee un sistema electoral que no es malo, pero necesita modernizarse. Hay 12 países que tienen la misma modalidad y esta iniciativa permitiría ahorrar problemas tanto económicos como logísticos”, agregó.

Por otro lado, el legislador nacional que todavía sigue simpatizando por el peronismo, pero no por el kirchnerismo, le recriminó al Frente de Todos que siguen siendo una dirigencia “incapaz de gestionar un país” y que todavía “no logran comprender”, que “si quieren un país con una economía de mercado, hay que respetar algunas reglas y ellos no las cumplen”.

“La grieta es un negocio político que impide que la Argentina no pueda salir de sus problemas y los que venimos del peronismo queremos un país que ofrezca servicios esenciales como la educación y el trabajo. Sin embargo, la actual dirigencia política no entiende cuál es el camino y no discute lo vital para los ciudadanos. Por ejemplo, no se puede hablar de una nueva ley de trabajo. Porque te catalogan de querer echar a los trabajadores de sus puestos laborales, cuando el 50% de los argentinos laburan en la informalidad”, sentenció.