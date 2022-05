La importante figura del Frente de Todos que sigue una máxima de Néstor Kirchner

Pese a que el Frente de Todos atraviesa una feroz disputa sin cuartel entre quienes defienden a Alberto Fernández y los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, hay algunos dirigentes del oficialismo que intentan esquivar el conflicto y no tomar partido por ninguno, e incluso se mueven entre ambos bandos con la mayor naturalidad posible para no ser destruidos por la interna cada vez más insalvable.

"Los ojos tanto del albertismo como del cristinismo están mirando a otra persona muy particular: Sergio Massa. Todos están viendo que Massa está siguiendo uno de los grandes preceptos de Néstor Kirchner: 'No importa cómo, no importa cuándo, pero siempre tenés que acumular poder'", reveló el periodista Pablo Fernández Blanco en el programa +Voces, del canal LN+.

Para graficar esta situación, Fernández Blanco comentó una curiosa situación protagonizada por Sergio Massa hace dos días: "A las 11.30 del miércoles, Sergio Massa se encontró con Cristina Kirchner por una hora. Salió a las 12.30 y quince minutos después llegó a Casa de Gobierno para almorzar con Alberto Fernández. Dato de color: Massa comió milanesas y Alberto pidió raviolones".

Sergio Massa tiene aspiraciones de poder y no duda en hacer todo lo posible para conseguirlo.

Otro ejemplo es lo que ocurrió en el último cumpleaños de Alberto Fernández que se celebró el 2 de abril en la Quinta de Olivos, al cual asistieron varios exmandatarios de la región y funcionarios cercanos al presidente, incluyendo a Massa. "Junto a otra persona, Massa fue el único que abandonó el festejo para ir a un acto con Cristina Kirchner", indicó.

"Hay muy poca gente en la Argentina que ahora puede estar con la vicepresidenta y poco después con el presidente. Esto se debe a que la pelea en el Frente de Todos está fagocitando a los interlocutores, como Eduardo Valdez", repasó el comunicador en cuanto a las 'víctimas' que viene dejando esta guerra interna.