Cristina Kirchner vació de poder, aún más, al presidente Alberto Fernández

En su larguísimo discurso, tal cual solía realizar en su época de presidenta, Cristina Fernández de Kirchner le recordó al presidente Alberto Fernández y a todo el país que "no hay pelea en el poder, hay debate. Y el debate es por el destino, por el rumbo, no por el poder. Si fui yo, en mayo de 2019, la que designé a una persona que lo único que hacía era criticarme. No tenía ni un partido político".

Directa, letal, la vicepresidenta está demostrando en su discurso Honoris Causa en la Universidad del Chaco, su arrepentimiento, pesar y fastidio por haber elegido mal en aquel momento. Luego, vino la catarata de críticas a las políticas económicas de Martín Guzmán y a las productivas de Matías Kulfas, a quien recordó por haber escrito un libro que la criticaba ferozmente.

"No discutimos por cuestiones de poder ni por cuestiones de caja", volvió a expresar Cristina Fernández de Kirchner en un larguísimo discurso en el que volvió a hablarle a su tribuna más afín y en más de una oportunidad estuvo a punto de pedir que no insulten a Alberto Fernández, a quien parece haberle provocado temor la Boleta Única de Papel.

"No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza", dijo al cerrar su alocución. No pidió irse del gobierno, no pidió la construcción de un nuevo espacio político pero sí recordó, siempre, que los tres mandatos de 2003 al 2015 en los que gobernó su esposo, Néstor, y ella lo siguió, fueron los que más crecimiento tuvo el país.

Habló como una candidata presidencial. Sinceramente.

También repasó algunas discusiones previas a las designaciones de la mayoría de los funcionarios, aunque antes había dicho que no influyó en nada una vez que designó a Fernández como su candidato. En lo que pareció una reivindicación para Amado Boudou, recordó la vuelta al sistema de reparto en lugar de las AFJP.

Sin embargo, dejó algunas dudas sobre su consideración sobre Axel Kicillof, su original apuesta electoral para 2023. Cuando describió el momento de la partida de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social. Dijo que el presidente llamó a su hijo para pedirle por la designación de Andres "El Cuervo" Larroque en su lugar y que fue Máximo Kirchner quien le dijo que no, porque "Andrés se tiene que quedar ayudando a Axel, que lo necesita. Entonces Alberto nombró al intendente en uso de licencia de Hurlingham, Juanchi Zabaleta".

Si bien recordó que sigue siendo intendente, algo que lo habrá gratificado, lo hizo cuando describió que su Ministerio es uno de los que "más caja maneja".

"Nos dicen que La Cámpora no se va del Gobierno porque quiere seguir manejando las cajas. Que mentira es eso", disparó.