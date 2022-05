Así reaccionó la oposición al discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco

Distintos dirigentes de la oposición nacional salieron a criticar duramente el discurso de Cristina. Hicieron hincapié en el momento en el que la vicepresidenta se mostró en desacuerdo por Boleta Única, un proyecto que Juntos por el Cambio llevó al Congreso y que podría implementarse en las próximas elecciones. Desde el sector entendieron que a la expresidenta "le jode mucho" el tema.

"Cristina Fernández de Kirchner eligió ir a al Chaco a despotricar contra la Boleta Única. Justo al Chaco, uno de los feudos donde más se manipula la voluntad de los votantes. Es la mejor señal de que estamos en el camino correcto para mejorar el sistema electoral. Tiene miedo", dijo Mario Negri en simultáneo al discurso de la vice este viernes en dicha provincia.

Tiene miedo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 6, 2022

En sus declaraciones, Fernández de Kirchner había dicho que: "La preocupación de la oposición era la Boleta Única. Te imaginás alguien que no tiene laburo, que todavía no le trataron la Ley de Alquileres, ver esto. Yo la llamaría 'boleta oculta', solo se conoce al primer candidato, mirá vos que lindo. No sabes qué votas, este es el problema, el segundo de una lista en Montevideo (por Pepín Rodríguez) estaba prófugo, no se hubiera enterado nadie".

Luego, quien tomó el guante en redes sociales fue el diputado nacional y presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López. "La boleta única le jode en serio a Cristina Kirchner. Está clarito, el viejo sistema le deja alguna expectativa de poder, un sistema transparente no le da ninguna seguridad", escribió en Twitter al respecto.