Un enojado Martín Lousteau criticó con todo a Cristina Fernández de Kirchner y a Javier Milei

En un tono y léxico inhabitual en él, el diputado nacional Martín Lousteau arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que busca "diferenciarse" de Alberto Fernández para "desorganizar el Gobierno". Asimismo, volvió a insistir en su rechazo a Javier Milei, a quien acusó de tener "un carácter autoritario".

"Yo recuerdo que Cristina decía que el gobierno de (Mauricio) Macri le había desorganizado la vida a los argentinos. ¿Qué hace Cristina producto de seguir sus obsesiones, buscar la solución a sus problemas judiciales e intentar salvar el relato? Diferenciarse del presidente", arrancó Martín Lousteau en declaraciones al canal LN+.

En ese sentido, señaló que de esa forma la vicepresidenta "desorganiza el gobierno" y por ende "desorganiza el Estado", y completó con un epíteto incluido: "Y cuando desorganiza el Estado, desorganiza la economía y la vida de los argentinos. Por no decir emputece...".

"Es evidente que ella piensa que Alberto fue un error. Permanentemente hace alusiones a eso. Una vez dijo que los atributos de mando no implican que a alguien le hagan caso. Ayer dijo lo de la legitimidad de origen y de ejercicio", manifestó respecto a las declaraciones de Cristina Kirchner.

Por otro lado, Lousteau volvió a insistir con sus críticas hacia Javier Milei, que, según él, tiene "algunas ideas que son peligrosas, porque podrían llevar al país a un sendero donde la recuperación demande mucho tiempo".

"Otra característica de Milei que me parece no menor: alguien que destrata todo el tiempo a otros en distintas circunstancias o está montando un show, no me gusta para discutir cuestiones que son muy complejas, o tiene un carácter autoritario", añadió.

Finalmente, enumeró los 'defectos' del economista libertario: "Cuando alguien destrata a una mujer, cuando dice que el otro es un zurdo, cuando dice que el cambio climático no existe, cuando se ofusca tanto que no quiere debatir, me parece que hay un problema".