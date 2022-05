La jugada del Frente de Todos para dilatar el tratamiento de un proyecto de Juntos por el Cambio

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por 132 votos contra 114 una moción impulsada por Juntos por el Cambio para que la cámara baja emplace a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, para que se constituyan para debatir -a partir del 11 de mayo- los proyectos para establecer la Boleta Única de Papel, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que no reunieron los dos tercios de los votos necesarios para discutirlo en el recinto.

"No es nuestra intención tratarlo con liviandad pero tampoco es nuestra intención que esto se pierda en el tiempo. Si no prosperan los dos tercios seguramente habrá pedido de emplazamiento a las comisiones para que en forma inmediata vuelva al recinto, la Argentina no puede esperar mas, no es contra de nadie", había señalado Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio, en el inicio de la sesión.

Y agregó: “Estamos absolutamente contentos porque la Boleta Única Papel significa terminar con la idea y la sospecha de la trampa cada vez que hay una elecciones”.

Desde el Frente de Todos y otros partidos esgrimen que "no se puede discutir la Boleta Única en forma aislada. La oposición consiguió aprobar con 132 votos afirmativos y se espera que se empiece a debatir en el recinto los primeros días de junio.

La moción de Juntos por el Cambio fue firmada por Mario Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer y Emilio Monzó (Encuentro Federal), y Carla Carrizo (Evolución Radical) Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense), Mónica Fein (Partido Socialista), Luis Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) y José Luis Espert (Avanza Libertad).